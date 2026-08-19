सस्ते टिकट का कमाल! आवारापन 2 और बंटवारा 1947 की कमाई में आया उछाल, पांचवे दिन दिखा फर्क

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों आवारापन 2 और बंटवारा 1947 की भिड़ंत चल रही है. दोनों ही फिल्मों को ऑडियंस से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. जहां आवारापन 2 ज्यादातर नॉस्टैल्जिया के दम पर सक्सेसफुल साबित हो रही है, वहीं बंटवारा 1947 अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे लोगों का दिल जीत रही है.

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कामकाजी दिन का असर

कमाई के मामले में देखा जाए, तो इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' सनी देओल की बंटवारा 1947 से काफी आगे है. इमरान की फिल्म वर्ल्डवाइड 100 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. वहीं सनी की पिक्चर स्ट्रगल ही कर रही है. पहले वीकेंड धांसू कमाई के बाद, आवारापन 2 की कमाई में चौथे दिन भारी गिरावट आई. मंडे टेस्ट में इस फिल्म को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. दूसरी तरफ बंटवारा भी काफी नीचे गिरी. दोनों ही फिल्मों को कामकाजी दिनों के कारण भारी नुकसान हुआ.

लेकिन मंगलवार का दिन दोनों ही फिल्मों के लिए उम्मीद से बेहतर साबित हुआ. जहां हर दिन फिल्मों की कमाई में गिरावट आती है, पांचवे दिन आवारापन 2 और बंटवारा 1947 की कमाई में इजाफा देखने मिला. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, इमरान की फिल्म ने 9.5 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करते हुए अभी तक कुल 100.5 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है. इन आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है.

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वहीं सनी देओल की बंटवारा 1947 ने अपने पांचवे दिन करीब 7.5% की ग्रोथ के साथ 2.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 30.65 करोड़ रुपये हो चुका है. दोनों फिल्मों को मंगलवार के दिन टिकटों पर मिलने वाले स्पेशल ऑफर का बढ़िया फायदा मिला है. आवारापन 2 की टिकट के दाम पीवीआर जैसे मल्टीप्लेक्स चेन में करीब 149 रुपये तक आए. वहीं बंटवारा 1947 की टिकट 99 रुपये में भी मिली.

टिकट ऑफर से हुआ फायदा!

वीक डे में दोनों फिल्मों को मिलने वाली बढ़त से एक बात साफ होती है कि लोग अभी भी इन फिल्मों को देखने थिएटर में पहुंच रहे हैं. हालांकि इनकी कमाई में फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन जनता दोनों पर भरोसा जता रही है. फिर भले ही वो एक टिकट ऑफर की वजह से ही क्यों ना हो.

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