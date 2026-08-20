Shani Nakshatra Parivartan 2026: आज है शनि का नक्षत्र गोचर, इन राशियों को मिलेगी ढैय्या के कष्टों से राहत!

Shani Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 20 अगस्त यानी आज शनिदेव का नक्षत्र गोचर होने जा रहा है. शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. विशेष रूप से जिन राशियों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव चल रहा है, उन्हें मानसिक तनाव, करियर की रुकावटों और आर्थिक तंगी से बड़ी राहत मिलने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं कि शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को ढैय्या के दुष्प्रभावों से मुक्ति और लाभ मिलेगा.

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सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों पर इस समय शनि की ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. लेकिन, शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए राहत लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आ रही पुरानी बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति की बात करें तो अचानक धन लाभ हो सकता है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने के भी योग बन रहे हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों पर भी शनि की ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. ऐसे में नक्षत्र परिवर्तन के बाद आपको कई परेशानियों से राहत मिल सकती है. लंबे समय से चल रही अनावश्यक भागदौड़ और मानसिक तनाव कम होगा. काम को लेकर स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. परिवार में चल रहे मतभेद दूर होकर सुख-शांति का माहौल बन सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय पहले की तुलना में बेहतर रहेगा. व्यापार करने वाले जातकों को नए लोगों से संपर्क और नए सौदों से फायदा मिल सकता है.

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अन्य राशियों पर प्रभाव

कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन राहत देने वाला रहेगा. शनिदेव की कृपा से पुराने विवाद सुलझेंगे और कार्यों में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी.

शनि की ढैय्या के प्रभाव को कम करने के उपाय

- शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

- ऊं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

- शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल या छाया दान करें.

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