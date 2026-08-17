Shani Nakshatra: परसों पलटने वाली है 4 राशियों की किस्मत, शनि की चाल बदलते ही बरसेगा पैसा

Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफलदाता माना गया है.शनि की चाल में बदलाव को ज्योतिष में बेहद अहम माना जाता है.पंचांग के अनुसार, 20 अगस्त 2026, गुरुवार को शनि देव एक बड़े नक्षत्र परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं.इस दिन शनि देव बुध के स्वामित्व वाले रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे.शनि का यह नक्षत्र गोचर 9 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा.ग्रहों की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण अगले कुछ महीने 4 विशेष राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी और सौभाग्यशाली रहने वाले हैं.

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पंडितों और ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, शनि के इस गोचर से जिन राशियों का भाग्य चमकने वाला है, उनका विवरण इस प्रकार है:

1. वृषभ राशि:

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है.आपके रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे.कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय मुनाफे वाला साबित हो सकता है, साथ ही परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा.

2. कर्क राशि:

शनि देव के इस नक्षत्र परिवर्तन से कर्क राशि के लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.यदि आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल है.निवेश से लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं.वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. लंबे समय से चले आ रहे विवाद सुलझ सकते हैं.

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3. कन्या राशि:

कन्या राशि वालों के लिए यह अवधि करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां लेकर आ रही है.नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति (Promotion) के योग बन रहे हैं.समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, उसमें सफलता के प्रबल योग हैं.स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.

4. मकर राशि:

मकर राशि के जातकों पर शनि देव की विशेष कृपा रहने वाली है.आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी . आय के नए स्रोत सामने आएंगे.व्यापार में लाभ होगा. पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है.विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने का है.

शनि को प्रसन्न करने के उपाय:

शनि के इस गोचर के दौरान शुभ फल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि देव की उपासना करें.गरीब- जरूरतमंदों की मदद करना और शनि चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है.

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