scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Putrada Ekadashi 2026: कब रखा जाएगा सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत? नोट करें सही डेट और शुभ मुहूर्त

Putrada Ekadashi 2026: व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है. एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन कि चंचलता समाप्त होती है. धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हारमोन की समस्या भी ठीक होती है तथा मनोरोग दूर होते हैं. पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है. सावन की पुत्रदा एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है.

Advertisement
X
पुत्रदा एकादशी 2026 (Photo: ITG)
पुत्रदा एकादशी 2026 (Photo: ITG)

Putrada Ekadashi 2026: सनातन धर्म में सावन मास का प्रत्येक दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है. इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि-विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से न केवल निसंतान दंपतियों को योग्य संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान के जीवन में आने वाले सभी विघ्न-बाधाएं भी दूर हो जाते हैं. सावन के पवित्र महीने में पड़ने के कारण इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है, जहाँ भगवान विष्णु के साथ-साथ महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस बार पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त को मनाई जाएगी. 

तिथि और शुभ मुहूर्त (Putrada Ekadashi 2026 Shubh Muhurat)

एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अगस्त 2026, रविवार को सुबह 2 बजे से होगा और तिथि का समापन 24 अगस्त 2026, सोमवार को सुबह 04 बजकर 18 मिनट पर होगा.

सम्बंधित ख़बरें

पद्मिनी एकादशी 2026 कब है? जानें तिथि और शुभ मुहूर्त
Putrada Ekadashi 2025: पारण कल या परसों? जानें सही तिथि
Vishnu Sahasranama
कल या परसों कब होगा पुत्रदा एकादशी का पारण? जानें तिथि और शुभ मुहूर्त
Putrada Ekadashi 2025
पौष पुत्रदा एकादशी पर 3 शुभ योग, जानें 30 या 31 दिसंबर कब रखा जाएगा व्रत
Mokshada Ekadashi 2025
पुत्रदा एकादशी पर नारायण के चरणों में अर्पित करें ये चीजें, होगी हर मनोकामना पूरी

उदया तिथि के अनुसार 23 अगस्त 2026, रविवार को ही सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा.

पूजा का शुभ मुहूर्त: 23 अगस्त को सुबह 07 बजकर 23 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 24 मिनट तक रहेगा.

व्रत पारण समय: 24 अगस्त 2026 को दोपहर 1 बजकर 41 मिनट से लेकर शाम 4 बजकर 16 मिनट के बीच होगा. 

सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व (Putrada Ekadashi 2026 Significance)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, संतानहीन दंपतियों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है. सावन मास में भगवान शिव के साथ-साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के पिछले पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है. एकादशी का व्रत रखने से मानसिक तनाव कम होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

Advertisement

पूजा विधि (Putrada Ekadashi Pujan Vidhi)

एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें. भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाएं, तुलसी पत्र, पीले फूल, फल और पंचामृत अर्पित करें. पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनें और ऊं नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या फल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Putrada Ekadashi 2026: कब रखा जाएगा सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत? नोट करें सही डेट और शुभ मुहूर्त |
    'राहुल को नौटंकी करने की आदत है', थाने में राहुल के धरने पर भड़के बीजेपी नेता |
    खाने में प्याज-मिर्च नहीं मिली तो जेल में कैदियों का हंगामा, भूख हड़ताल के बाद रेजर से खुद को किया घायल |
    क‍िम जोंग उन से मुलाकात कर सकते हैं ट्रंप, देखें US टॉप-10 |
    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्यूडिशियरी एग्जाम के लिए अब 3 नहीं 1 साल की वकालत जरूरी, 2027 तक मिलेगी विशेष छूट |
    70 CCTV कैमरे, फोन कॉल और खून से सने नोट... ऐसे खुला प्रिंसिपल के कत्ल का राज, 27 बार चाकू से वार |
    Jio का खास रिचार्ज, डेली 1.5GB डेटा और 239 रुपये में धांसू बेनेफिट्स |
    तेलंगाना कांग्रेस में फूट! 18 MLA ने खोला मोर्चा... इस मंत्री पर एक्शन की मांग |
    घास काटने गई थीं 2 महिलाएं, एक की गला काटकर हत्या... दूसरी गंभीर घायल, बिहार-बंगाल बॉर्डर पर सनसनी |
    सहारनपुर की सबसे मजबूत फैमली से हैं शायान मसूद, जिन्होंने थामा सपा का दामन
    Advertisement