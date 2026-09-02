scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Quote of the Day: भूलकर भी हर किसी से शेयर न करें ये 5 बातें, चाणक्य ने दी है चेतावनी

Quote of the Day: चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए. जानें वे 5 बातें, जिन्हें गुप्त रखना ही समझदारी है और क्यों.

Advertisement
X
Quote of The Day: चाणक्य नीति में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी कुछ निजी बातों को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए.
Quote of The Day: चाणक्य नीति में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी कुछ निजी बातों को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए.

Quote of the Day: आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों से खुद को बचा सकता है.चाणक्य के अनुसार समझदार व्यक्ति अपनी हर बात हर किसी के साथ साझा नहीं करता.जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बेहतर होता है.इन बातों को दूसरों के सामने बताने से व्यक्ति को बाद में परेशानी, अपमान या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

चाणक्य नीति में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी कुछ निजी बातों को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए.आइए जानते हैं वे 5 बातें कौन-सी हैं, जिन्हें चाणक्य के अनुसार हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए.

धन की हानि या आर्थिक परेशानी

चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में हर किसी को जानकारी नहीं देनी चाहिए.आपने कितना पैसा कमाया, कितना बचाया या आर्थिक रूप से कितना नुकसान हुआ, इन बातों को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए.आपकी आर्थिक स्थिति जानकर कोई व्यक्ति आपसे गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है.इसलिए धन से जुड़ी निजी जानकारी केवल भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित रखना समझदारी है.

अपने मन का दुख

हर व्यक्ति के जीवन में सुख-दुख आते रहते हैं.लेकिन चाणक्य मानते हैं कि अपने मन का हर दुख हर किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए.गलत व्यक्ति के सामने अपनी कमजोरी बताने से वह भविष्य में इसका फायदा उठा सकता है.इसका मतलब यह नहीं है कि परेशानी होने पर किसी से बात ही न करें, बल्कि अपनी समस्या ऐसे व्यक्ति से साझा करें जो भरोसेमंद हो और सही सलाह दे सके.
परिवार की निजी बातें

Advertisement

परिवार के अंदर होने वाली हर बात बाहर बताना समझदारी नहीं है.घर के विवाद, कमजोरियां या निजी समस्याएं अगर दूसरों तक पहुंच जाएं तो उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है.चाणक्य नीति के अनुसार परिवार की गरिमा और निजी बातों को अनावश्यक रूप से सार्वजनिक करने से बचना चाहिए.

धोखा मिलने की बात

अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है तो उसकी चर्चा हर जगह करना जरूरी नहीं है.चाणक्य के अनुसार समझदार व्यक्ति अपनी ऐसी कमजोर परिस्थितियों को हर किसी के सामने जाहिर नहीं करता.जरूरी हो तो भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें, लेकिन अपनी निजी परेशानी को चर्चा का विषय बनाने से बचें.

अपने अपमान की बात

जीवन में कभी न कभी व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ सकता है.लेकिन उस घटना को बार-बार लोगों के सामने बताने से आपकी परेशानी कम नहीं होती.चाणक्य नीति के अनुसार समझदार व्यक्ति अपने अपमान को लेकर संयम रखता है और उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है.

चाणक्य नीति का सार

आचार्य चाणक्य की नीति का मूल संदेश है कि हर बात हर व्यक्ति को बताना जरूरी नहीं है.अपनी निजी जिंदगी, आर्थिक स्थिति, कमजोरियों और परेशानियों को लेकर व्यक्ति को विवेक से काम लेना चाहिए.हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी गंभीर परेशानी को अकेले सहते रहें.जरूरत पड़ने पर परिवार, मित्र या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद लेना हमेशा बेहतर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आगरा ट्रॉली बैग हत्याकांड का कया है चेन्नई कनेक्शन? देखें वारदात |
    नेपाल बाढ़ का 8वां दिन, सुरंगों में लापता मजदूरों की तलाश जारी |
    महाभारत से शतरंज तक... पीएम मोदी के खास तोहफों में दिखी भारत की संस्कृति, उज्बेकिस्तान-किर्गिस्तान को मिली ये सौगात |
    गर्मियों में नहीं मिलता पालक? घर के गमले में उगाएं, 30 दिन में तैयार होगी हरी-भरी सब्जी |
    ‘मैंने सती या पद्मावती को कायर नहीं कहा’, जौहर बयान पर मचा बवाल! फूटा स्वरा भास्कर का गुस्सा, बोलीं- दो गाली |
    खाने में कीड़ा, पीने को हरा पानी... समरस हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन, कहा- नहीं मिल रही सुविधाएं |
    'भगवान को अकेला कैसे छोड़ दूं?': चित्रकूट में मंदिर डूबा, DM-SP ने जोड़े हाथ, मगर पुजारी ने नहीं छोड़ा स्थान |
    गोद से छूटी डेढ़ साल की बेटी तो बचाने को नदी में कूद गई मां... इमोशनल कर देगी कोटद्वार की ये दर्दनाक कहानी |
    Stock Market Crash: ट्रंप के वॉर मोड से लाल हुआ शेयर बाजार, 700 अंक टूटा सेंसेक्स, बड़े शेयरों का हाल-बेहाल |
    ईरान के करीब से हटा लेकिन अमेरिकन युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ने थाईलैंड में डाला डेरा
    Advertisement