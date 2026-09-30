scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pitru Paksha 2026: श्राद्ध में क्यों नहीं खाना चाहिए दूसरे के घर का भोजन? जानें

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष के दौरान खान-पान और शुद्धता को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हैं. अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या इन 16 दिनों में दूसरे के घर का भोजन करना वर्जित है? जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण.

Advertisement
X
पितृ पक्ष से जुड़े नियम (Photo: ITG)
पितृ पक्ष से जुड़े नियम (Photo: ITG)

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष शुरू होते ही घरों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. हिंदू धर्म में यह समय अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनके निमित्त दान-पुण्य करने का माना जाता है. इस दौरान खान-पान से लेकर दिनचर्या तक कई तरह के नियम बताए गए हैं.

इन्हीं में एक मान्यता यह भी है कि पितृ पक्ष के दौरान व्यक्ति को भोजन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और संभव हो तो अपने घर में बना सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए. खासकर श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के लिए परान्न यानी दूसरे के घर का भोजन न करने की परंपरा कई धार्मिक ग्रंथों और श्राद्ध संबंधी परंपराओं में मिलती है.

लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पितृ पक्ष के 16 दिनों में किसी दूसरे व्यक्ति के घर पानी पीना या भोजन करना ही पाप है? क्या ऐसा करने से पितरों को नुकसान पहुंचता है? आइए धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रीय संदर्भों के आधार पर इसे समझते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Pitra Paksha 2026
पितृपक्ष में 30 सितंबर का दिन खास, चतुर्थी-पंचमी का श्राद्ध होगा एकसाथ
pitru paksha 2026
पितृ पक्ष में भूलकर भी घर न लाएं ये 5 चीजें! वरना रूठ जाएंगे पूर्वज
pitru paksha 2026
पितृ पक्ष में घर आ जाएं ये जीव, तो समझें पूर्वजों की बरसेगी कृपा!
Pitra Paksha 2026 Special Kaddu Sabzi (Photo: ITG)
श्राद्ध में बनाएं हलवाई जैसा कद्दू, बिना प्याज-लहसुन बनेगा कमाल
Aloo Gobhi Without onion garlic (Photo: ITG)
श्राद्ध में बिना प्याज-लहसुन बनाएं आलू-गोभी, आसान है तरीका

पितृ पक्ष में अन्न को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है?

भारतीय धार्मिक परंपरा में भोजन को केवल शरीर की जरूरत नहीं माना गया, बल्कि इसे मन और जीवन से भी जोड़ा गया है. श्राद्ध कर्म में भी अन्न, जल, तिल, पिंड और दान का विशेष महत्व है.

Advertisement

गरुड़ पुराण में श्राद्ध से जुड़े प्रसंगों में बताया गया है कि नाम और गोत्र के साथ श्रद्धापूर्वक अर्पित की गई वस्तुएं पितरों तक पहुंचती हैं. इसमें यह भी वर्णन मिलता है कि पितर जिस योनि या लोक में हों, उसके अनुसार श्राद्ध से प्राप्त तृप्ति का स्वरूप अलग हो सकता है. इसलिए पितृ पक्ष में भोजन को लेकर संयम और शुद्धता पर जोर देने की परंपरा को समझा जा सकता है.

क्या पितृ पक्ष में दूसरे के घर का खाना वर्जित है?

धार्मिक परंपराओं में दूसरे के घर का भोजन, कई व्रतों और धार्मिक अनुष्ठानों में सावधानी का विषय रहा है. गरुड़ पुराण के एक प्रसंग में भी दूसरे के अन्न को व्यक्ति की समृद्धि और आचार से जोड़कर देखा गया है.

श्राद्ध संबंधी परंपराओं में भी श्राद्धकर्ता के लिए संयम, ब्रह्मचर्य और भोजन संबंधी नियमों का पालन बताया गया है. हालांकि, इसे इस तरह नहीं कहना चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए पितृ पक्ष के पूरे 16 दिनों में किसी भी दूसरे घर का भोजन करना शास्त्रों ने अनिवार्य रूप से निषिद्ध कर दिया है. अलग-अलग परंपराओं और ग्रंथों में नियमों की कठोरता अलग हो सकती है.

अन्न की शुद्धता पर क्यों दिया जाता है जोर?

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भोजन की शुद्धता को मन की शुद्धता से जोड़ा गया है. इसी वजह से धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान सात्विक और ताजा भोजन करने की सलाह दी जाती है.

Advertisement

भोजन से जुड़े जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष की अवधारणा भी भारतीय धार्मिक परंपराओं में मिलती है. हालांकि इन तीनों को सीधे गरुड़ पुराण के किसी एक अध्याय का नियम बताना उचित नहीं है. यह विचार व्यापक धार्मिक और साधना संबंधी साहित्य में मिलता है.

सरल शब्दों में इसका भाव यह है कि भोजन क्या है, कैसे तैयार हुआ है, किस वातावरण में बना है और उसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति किस भाव से उसे खा रहा है, इन सभी बातों को महत्व दिया गया.

श्राद्ध के भोजन का पितरों से क्या संबंध माना गया है?

श्राद्ध कर्म का मूल उद्देश्य ही पितरों के प्रति श्रद्धा और उनके निमित्त अर्पण करना है. गरुड़ पुराण में श्राद्धान्न के पितरों तक पहुंचने और अलग-अलग योनियों में स्थित पितरों को अलग-अलग रूप में तृप्ति मिलने का वर्णन मिलता है.

इसी धार्मिक अवधारणा के कारण माना जाता है कि पितृ पक्ष में व्यक्ति को अपने खान-पान और आचरण में विशेष सावधानी रखनी चाहिए. यहां मुख्य जोर श्रद्धा, शुचिता और संयम पर है.

पितृ पक्ष में कैसा भोजन करना चाहिए?

पितृ पक्ष के दौरान आम तौर पर सात्विक और ताजा भोजन को प्राथमिकता देने की परंपरा है. घर में बनाया गया सादा भोजन इस अवधि में अधिक उपयुक्त माना जाता है.

Advertisement

क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार, भोजन में अंतर हो सकता है, लेकिन आम तौर पर इन चीजों को शामिल किया जाता है:

- चावल और गेहूं
- मूंग दाल
- दूध और दही
- घी
- मौसमी फल
- ताजा और सात्विक भोजन

वहीं मांसाहार, शराब और बासी भोजन से धार्मिक अनुष्ठान के दौरान बचने की परंपरा व्यापक रूप से मिलती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    किसानों के लिए बड़ा फैसला, खरीफ 2026-27 में ₹5,548 करोड़ की खरीद को मंजूरी |
    निफ्टी क्‍लब में एंट्री, फिर बिखरा BSE का शेयर, अब इतना आया टारगेट |
    30 हज़ार की कमाई का सच! डिलीवरी पार्टनर की जेब से जाता है ये पैसा |
    बांदा-टांडा NH पर भरा 3 फीट पानी, सड़क बनी तालाब; जानलेवा गड्ढों में फंस रहीं गाड़ियां, पलटा ट्रैक्टर |
    ये Unites State क्या है? ट्रंप के साइन किए कागज पर दिखा अमेरिका का ये नाम |
    DUSU चुनाव: NSUI अध्यक्ष प्रत्याशी को हाईकोर्ट से झटका, धांधली के आरोपों वाली याचिका खारिज |
    केरल को 7% ग्रोथ की जरूरत, रोजगार के लिए बढ़ाना होगा निवेश: केएम चंद्रशेखर |
    Ticket और Platform... रोज बोलते हैं ये इंग्लिश वर्ड, इन्हें हिन्दी में क्या कहते हैं |
    SRFTI बवाल मामले में SIT का गठन, 5 अफसर करेंगे जांच, 3 FIR के बाद अब खुलेगा पूरा राज |
    LPU हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, AI वीडियो पर भी एक्शन
    Advertisement