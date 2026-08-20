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'खान नहीं लिखवाना चाहती', मुस्लिम डायरेक्टर से एक्ट्रेस ने की शादी, नहीं बदला सरनेम, किस धर्म को मानते हैं बच्चे? किया रिवील

मिनी माथुर ने कबीर खान संग अपनी शादी, अलग धर्म और बच्चों की परवरिश पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि पिता ने कबीर को पसंद किया और बच्चों को सिर्फ इंसानियत सिखाई.

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मिनी माथुर-कबीर खान के बच्चे किस धर्म को मानते हैं? (Photo: ITGD)
मिनी माथुर-कबीर खान के बच्चे किस धर्म को मानते हैं? (Photo: ITGD)

फेमस वीजे और होस्ट रह चुकीं मिनी माथुर पॉपुलर डायरेक्टर कबीर खान की पत्नी हैं. दोनों ने लव मैरिज की थी. दोनों अलग-अलग धर्म से आते हैं, बावजूद इसके उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मिनी बताती हैं कि उनके पिता ने ही उनकी शादी फिक्स कराई थी, वो कबीर को बेहद पसंद करते हैं. उन्होंने इसी के साथ अलग-अलग धर्म से आने वाली मान्यताओं पर भी बात की. और बताया कि उनके बच्चे किस धर्म को मानते हैं, साथ ही किससे जाने जाते हैं. 

मिनी ने नहीं बदला सरनेम

हॉटरफ्लाई से बातचीत में मिनी ने अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर बात की, जो आज की तारीख में दिक्कत मानी जाती हैं. मिनी ने बताया कि उनके रिश्ते के आड़े कभी धर्म नहीं आया. वो सालों से पति कबीर खान के साथ खुशी से रह रही हैं. परिवार भी उनके रिश्ते से बेहद खुश है.

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मिनी ने बताया कि उन्होंने कभी अपना सरनेम चेंज नहीं किया और न ही कभी उनके पति ने उन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स किया. उन्होंने कहा- मैं एमटीवी जॉइन करने से पहले ही शादी कर चुकी थी. मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि हमें नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो. क्योंकि तब मैंने वीजे हंट जीता था. मैं कभी अपने पासपोर्ट पर अपने पति का नाम नहीं चाहती थी, मैं मिनी कबीर खान नहीं लिखवाना चाहती थी. मैंने तो कभी नाम नहीं बदला. मेरे बच्चों के भी पासपोर्ट पर किसी का नाम नहीं आना चाहिए. न मेरा न मेरे पति का. तो मैंने कहा कि अगर खान लिखोगे तो माथुर भी लिखो. 

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बच्चे नहीं लिखते खान-माथुर

मिनी ने आगे कहा कि- मुझे बीएमसी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. पासपोर्ट ऑफिस में भी बच्चों के नाम रजिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं हुई. अब ऑफिशियल्स को दिक्कत हो रही है. लेकिन पहले मुझे कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा.

मिनी ने धर्म के फर्क पर बात करते हुए कहा कि- मैं तो करूंगी करवा चौथ और हवन. क्योंकि मैं तो ऐसे ही बड़ी हुई हूं. मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ एक कल्चरल बॉन्ड है. हम अहोई का व्रत रख रहे हैं. मैं रिलीजियस पर्सन नहीं हूं लेकिन बचपन से मैं जिन चीजों के साथ बड़ी हुई हूं, वो मुझे करना पसंद है. मैं वीडियो कॉल पर अपनी मम्मी के साथ रेड-ग्रीन साड़ी वाली बातें करती हूं. 

कबीर से शादी में पिता बने अड़चन?

मिनी ने कबीर से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा- मैं माथुर की लड़की हूं. कन्सर्वेटिव माथुर खानदान की अच्छी लड़की. हमारे यहां तो अपने कास्ट में ही शादी होती है. मुझे तो टीवी और वीजे करने के लिए भी मेरे पापा ने अलाउ किया था तो मैं तो अपनी इमेज के लिए और भी अलर्ट रहा करती थी. तो जब मैं कबीर से मिली तो मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, इससे तो शादी करनी पड़ेगी अब. हालांकि मेरे बहुत लड़के दोस्त हुआ करते थे, और इससे मेरे पिता को कोई दिक्कत नहीं थी. वो कहते थे बुलाओ घर पर सबको. 

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'तो कबीर भी घर पर आया करता था. वो आकर मेरे पिता को अपनी कहानियां सुनाता था कि मैं इजरायल गया था, मेरे पापा ने ये किताब लिखी है. तो मेरे पापा बड़े इम्प्रेस होते थे, कि ये लड़का बड़ा खानदानी लगता है. तुम्हे ये पसंद नहीं है? तो मैंने कहा कि-पापा ये मुस्लिम है. वो खान है. तो पहले मेरे पापा ने कहा- अच्छा, ठीक है. पर फिर तीन दिन बीते और बोले- तो क्या हुआ खान है तो, खान और खन्ना में N,A का ही तो फर्क है, छोड़ो इसकी मम्मी से मेरी बात करा दो.'

मिनी ने आगे बताया कि उनकी शादी बेहद राजी खुशी से हुई थी. वो बोलीं- इतने खुश थे सब, दो कल्चर के लोग. हैदराबाद से लोग आए, माथुर वाले लोग. हमने बहुत अच्छा वक्त बिताया. कबीर और मैं रिलीजियस तरीके पसंद नहीं करते, लेकिन हमें अलग-अलग कल्चर्स पसंद हैं. 

हिंदू-मुस्लिम- क्या फॉलो करते हैं बच्चे?

बच्चे किस धर्म को फॉलो करते हैं पूछने पर मिनी ने कहा कि- हमने तो उन्हें सिर्फ इंसानियत सिखाई है. हमारे मंदिर में सारे भगवान हैं. मुझे सब पसंद है. उन्होंने कभी बच्चों पर किसी धर्म को अपनाने का दबाव नहीं डाला. 

मिनी ने अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया के रियलिटी शो द अलायंस  का पहला सीजन भी जीता था. उन्हें ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये की इनामी राशि मिली थी. मिनी की शादी फिल्ममेकर कबीर खान से हुई है, जिन्होंने न्यू यॉर्क, बजरंगी भाईजान और 83 जैसी फिल्में बनाई हैं. दोनों के दो बच्चे हैं- विवान और सायरा.

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