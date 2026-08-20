scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जब मंगल की सतह पर पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट उतरा

आज के दिन ही मंगल की सतह पर पहली बार किसी अंतरिक्षयान की सफल लैंडिंग हुई थी. इसके बाद इस लाल ग्रह की तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी गई.

Advertisement
X
जब मार्स मिशन पर गया पहला स्पेसक्राफ्ट मंगल की सतह पर उतरा Pexels)
जब मार्स मिशन पर गया पहला स्पेसक्राफ्ट मंगल की सतह पर उतरा Pexels)

20 अगस्त 1976 को पहली बार कोई स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था. यह अमेरिकी मानवरहित ग्रह अन्वेषण यान वाइकिंग 1 था. इसे मंगल ग्रह के मिशन पर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था. किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी से भेजा गया यह पहला मिशन था, जिसने सफलतापूर्वक दूसरे ग्रह की सतह पर लैंडिंग की. 

19 जून, 1976 को अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था.  अगले एक महीने तक पूरा समय मंगल की सतह की तस्वीरें लेने में लगाया. ताकि लैंडर के लिए उसे सटीक स्थान का पता मिल सके. 20 जुलाई को अपोलो 11 के चंद्रयान उतरने की सातवीं वर्षगांठ पर  वाइकिंग 1 लैंडर ऑर्बिटर से अलग होकर मंगल के क्राइसे प्लैनिटिया क्षेत्र में उतरा.

 मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया. उसी दिन, वाइकिंग 1 ने लाल रंग के इस ग्रह के सतह की पहली तस्वीर ली. जंग लगे रंग जैसी दिखने वाली मंगल की सतह की पहली नज़दीकी तस्वीरें भेजने का श्रेय भी वाइकिंग 1 को ही जाती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Iran coup 1953
जब ईरान में हुआ तख्तापलट, अमेरिकी सरकार ने की थी मदद
Genghis Khan Death
जब चंगेज खान की मृत्यु हुई, घोड़ा से गिरने से लगी थी चोट
Usain Bolt 100m world record
जब उसेन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया
China declares war on Germany 1917
जब चीन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, ये थी वजह
Berlin Wall history
जब बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई, रातोरात बंट गया था एक शहर

यह भी पढ़ें: जब पहली बार क‍िसी मह‍िला ने खोजा धूम‍केतु, कैरोलिन हर्शेल को मिला था ये श्रेय

Advertisement

सितंबर 1976 में, वाइकिंग 1 के मात्र तीन सप्ताह बाद लॉन्च किया गया. वाइकिंग 2 मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया, जहां इसने वाइकिंग 1 को सतह की तस्वीरें लेने में सहायता की  और एक लैंडर भी भेजा. वाइकिंग के दोहरे मिशन के दौरान, दोनों ऑर्बिटरों ने 150 से 300 मीटर के रिज़ॉल्यूशन पर मंगल की पूरी सतह की तस्वीरें लीं.  दोनों लैंडरों ने ग्रह की सतह की 1,400 से अधिक फोटोग्राफ्स वापस भेजीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जब मंगल की सतह पर पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट उतरा |
    'ईरान को मदद दी तो भुगतना होगा...', सभी देशों को ट्रंप की खुली चेतावनी |
    Aaj ka Rashifal 20 अगस्त 2026: तुला राशि के व्यापार में लाभ का योग, जानें आपके लिए आज कैसा है दिन |
    एश‍ियन गेम्स में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी से भी छोटे ख‍िलाड़ी, एक की उम्र तो 13 साल |
    अमेरिका पर कर्ज का नया रिकॉर्ड, पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार, हर 5 महीने में बढ़ रहा 1 ट्रिलियन |
    'पहले कागज दिखाओ...', दिल्ली में CBI बनकर पहुंचे 10 लोग, महिला ने नहीं खोला गेट, VIDEO |
    'होर्मुज खुला है, नौसैनिक नाकाबंदी बेहद असरदार रही...', ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा |
    Aaj Ka Panchang, 20 August 2026: 20 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 20 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 20 August 2026: मीन राशिवालों को परिवार से सहयोग मिलेगा, तेजी से काम करने का समय है, जानें शुभ रंग
    Advertisement