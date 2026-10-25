November 2026 Vrat Tyohar: नवंबर में कब है दिवाली, धनतेरस और छठ पूजा? यहां देखें पूरे महीने का कैलेंडर

November 2026 Vrat Tyohar: नवंबर 2026 व्रत-त्योहारों के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. इस महीने दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा जैसे बड़े पर्व मनाए जाएंगे. इसके अलावा देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती जैसे महत्वपूर्ण त्योहार भी पड़ेंगे. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस महीने कई व्रत और पूजा-पाठ के दिन भी खास महत्व रखते हैं. ऐसे में अगर आप नवंबर में पड़ने वाले त्योहारों की तारीखों को लेकर असमंजस में हैं, तो यहां जानिए कब कौन-सा पर्व मनाया जाएगा और किस दिन कौन-सा व्रत रखा जाएगा.

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नवंबर 2026 के व्रत-त्योहारों की पूरी सूची (November 2026 Vrat Tyohar)

1 नवंबर 2026: अहोई अष्टमी, राधा कुंड स्नान, कालाष्टमी

5 नवंबर 2026: रमा एकादशी, कृष्ण पद्मनाभ द्वादशी, गोवत्स द्वादशी

6 नवंबर 2026: धनतेरस, धनत्रयोदशी, यम दीपम, शुक्र प्रदोष व्रत

7 नवंबर 2026: काली चौदस, हनुमान पूजा, मासिक शिवरात्रि

8 नवंबर 2026: दिवाली, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, काली पूजा, केदार गौरी व्रत, कमला जयंती

9 नवंबर 2026: अन्वाधान, कार्तिक अमावस्या

10 नवंबर 2026: गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा, गुजराती नववर्ष

11 नवंबर 2026: भाई दूज, यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजा, चंद्र दर्शन

13 नवंबर 2026: छठ पर्व की शुरुआत, नागुला चविथी, लाभ चतुर्थी

14 नवंबर 2026: लाभ पंचमी

15 नवंबर 2026: छठ पूजा का दूसरा दिन, स्कंद षष्ठी

16 नवंबर 2026: वृश्चिक संक्रांति, जैन अष्टाह्निका प्रारंभ

17 नवंबर 2026: गोपाष्टमी, मंडला पूजा प्रारंभ, मासिक दुर्गाष्टमी

18 नवंबर 2026: अक्षय नवमी, आंवला नवमी, जगद्धात्री पूजा

20 नवंबर 2026: देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, भीष्म पंचक प्रारंभ

21 नवंबर 2026: तुलसी विवाह, योगेश्वर द्वादशी, गुरुवायुर एकादशी, वैष्णव देवोत्थान एकादशी

22 नवंबर 2026: विश्वेश्वर व्रत, रवि प्रदोष व्रत

23 नवंबर 2026: बैकुंठ चतुर्दशी, मणिकर्णिका स्नान, कार्तिक चौमासी चौदस (जैन)

24 नवंबर 2026: देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर स्नान, भीष्म पंचक समाप्त

25 नवंबर 2026: मार्गशीर्ष मास प्रारंभ, रोहिणी व्रत (जैन), इष्टि

27 नवंबर 2026: गणाधिप संकष्टी, मार्गशीर्ष गणेश चतुर्थी

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देवउठनी एकादशी 2026: चार महीने बाद जागेंगे भगवान विष्णु (Dev Uthani Ekadashi 2026)

हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं. इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है. पंचांग के अनुसार, इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी.

धनतेरस 2026 कब है? (When is Dhanteras 2026)

धनतेरस को दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी. इस तिथि का समापन 7 नवंबर को सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल धनतेरस का पर्व 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा.

दिवाली 2026 की तिथि (When is Diwali 2026)

दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं. साथ ही, माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा की जाती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या तिथि 8 नवंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजकर 28 मिनट पर शुरू होगी. इस तिथि का समापन 9 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजकर 32 मिनट पर होगा. ऐसे में इस साल दिवाली 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाई जाएगी.

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