रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी एक बार फिर अपने आध्यात्मिक और सरल अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. अनंत अंबानी ने हाल ही में गिरिराजजी की परिक्रमा की और दौरान वो पूरी तरह भक्ति भाव में डूबे नजर आए. परिक्रमा के दौरान वो भजनों की धुन पर जमकर झूमते भी दिखे. उनकी तस्वीरों और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखे जा रहे हैं. हिंदू धर्म में गोवर्धन परिक्रमा का बहुत महत्व माना जाता है.

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अनंत अंबानी की कृष्ण भक्ति

अनंत अंबानी ने लगभग साढ़े चार घंटे में गोवर्धन परिक्रमा पूरी की और इस दौरान उन्होंने मंदिर के आसपास के जरूरतमंद लोगों को दिल खोलकर दान भी किया. उन्होंने इस मौके पर पारंपरिक कुर्ता-पजामा पहना था. चटक नारंगी रंग का कुर्ता और सिर पर कृष्ण नाम की पगड़ी पहने अनंत इस दौरान पूरी तरह भक्तिमय अंदाज में दिखाई दिए.

भजनों पर झूमे अनंत अंबानी

करीब साढ़े चार घंटे तक चली इस धार्मिक यात्रा में अनंत अंबानी भजन-कीर्तन और कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लीन नजर आए. उनके साथ कई और लोग भी मौजूद यात्रा करते दिखे.अनंत अंबानी रास्ते में भजनों पर झूमते और भजन गाते नजर आए. उन्होंने दो कोस की परिक्रमा खूब श्रद्धा के साथ पूरी की. .

अनंत अंबानी ने दिल खोलकर किया दान

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मंदिर के सेवयतों ने अनंत अंबानी को प्रसाद और गिरिराज जी का पटुका भेंट किया. उन्होंने मदन मोहन जी मंदिर में भी पूजा-अर्चना की.

इसके बाद वो जतीपुरा स्थित गिरिराज मुखारविंद मंदिर भी गए, जहां उन्होंने गिरिराज महाराज के दर्शन किए और श्रृंगार आरती में भाग लिया. अनंत अंबानी ने इस दौरान विधि-विधान से पूजा की और गिरिराज जी को 280 किलो का छप्पन भोग लगाया. मंदिर सेवायतों ने उन्हें प्रसाद और गिरिराजजी का पटुका भेंट किया.

इतना ही नहीं अनंत अंबानी ने रास्ते में बैठे जरूरतमंदों को भी दिल खोलकर दान दिया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया प्यार

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में अनंत अंबानी के चेहरे पर श्रद्धा और संवेदनशीलता दोनों नजर आ रही हैं. लोग उनके इस आध्यात्मिक जुड़ाव और पारिवारिक मूल्यों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. धार्मिक यात्रा के दौरान भजनों पर झूमने और दादा-दादी को याद करने का यह पल फैंस के बीच खूब चर्चा बटोर रहा है.

अपने परिवार के बड़ों और खासतौर पर दादा-दादी के प्रति उनका लगाव और सम्मान इस मौके पर साफ झलका, जब उन्होंने भावुक होकर अपने जीवन की यात्रा का श्रेय उन्हें दिया

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