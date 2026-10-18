Mangal Gochar November 2026: दिवाली के बाद होगा मंगल का बड़ा गोचर, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Mangal November 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है. मंगल का राशि परिवर्तन जीवन के कई क्षेत्रों पर प्रभाव डालने वाला माना जाता है. 12 नवंबर 2026 को मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करके 9 मार्च 2027 तक इसी राशि में रहेंगे. इस अवधि में मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, परिणाम व्यक्ति की कुंडली और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं.

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मंगल गोचर 2026 कब होगा?

पंचांग के अनुसार, मंगल 12 नवंबर 2026 को रात करीब 8:30 बजे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि में मंगल लगभग 117 दिनों तक रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं में मंगल को भूमि, साहस, भाई-बहन और पराक्रम से जोड़ा जाता है. सिंह राशि में मंगल का गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और कामकाज में सक्रियता बढ़ाने वाला माना जाता है.

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर सकारात्मक परिणाम ला सकता है. आत्मविश्वास बढ़ने से आप अपने काम बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है. हालांकि, निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें.

2. सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है. कारोबार करने वालों को नई योजनाओं और संपर्कों से फायदा होने की उम्मीद है. परिवार में चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं. आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं.

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3. वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं. ऐसे में यह गोचर जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ने की संभावना है. आय के नए स्रोत तलाशने में सफलता मिल सकती है. कारोबारियों को कोई नई डील मिलने की उम्मीद रह सकती है.

4. कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का सिंह राशि में गोचर साझेदारी और कामकाज से जुड़े मामलों को महत्वपूर्ण बना सकता है. नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है. प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत मददगार साबित हो सकते हैं. आर्थिक फैसले सोच-समझकर ले, किसी भी समझौते की शर्तें ध्यान से पढ़ें.

मंगल गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल ऊर्जा और साहस का प्रतीक है. इसलिए इस अवधि में धैर्य के साथ काम करना, गुस्से पर नियंत्रण रखना और सोच-समझकर फैसले लेना जरूरी माना जाता है. करियर या कारोबार में सफलता के लिए केवल अनुकूल समय पर निर्भर रहने के बजाय योजना और मेहनत पर ध्यान देना चाहिए.



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