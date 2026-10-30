scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Guru Rashi Parivartan 2026: गुरु का राशि परिवर्तन कल, कर्क-तुला को धन लाभ, जानें किसके बढ़ेंगे खर्चे

करीब 86 दिनों तक चलने वाला गुरु का यह गोचर ज्ञान, शिक्षा, धर्म, संतान, पद और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा. गुरु का सिंह राशि में मघा नक्षत्र से संबंध इस गोचर को विशेष बनाता है. मघा को पितरों से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है. इसलिए इस अवधि में पिता, पैतृक संपत्ति, पारिवारिक विरासत, सामाजिक पहचान और अधिकार से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

Advertisement
X
16 नवंबर के बाद इन राशियों के लिए परिस्थितियां और ज्यादा बेहतर होंगी. (Photo: ITG)
16 नवंबर के बाद इन राशियों के लिए परिस्थितियां और ज्यादा बेहतर होंगी. (Photo: ITG)

देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क को छोड़कर सिंह राशि में गोचर करेंगे. करीब 86 दिनों तक चलने वाला यह गोचर ज्ञान, शिक्षा, धर्म, संतान, पद और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा. सिंह राशि को आत्मसम्मान, नेतृत्व, पिता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में गुरु का सिंह राशि में प्रवेश कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आएगा. हालांकि, गुरु जिस सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसके स्वामी सूर्य फिलहाल नीच राशि तुला में हैं. सूर्य के 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के बाद गुरु के शुभ प्रभावों में मजबूती मिलेगी.

गुरु का सिंह राशि में मघा नक्षत्र से संबंध इस गोचर को विशेष बनाता है. मघा को पितरों से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है. इसलिए इस अवधि में पिता, पैतृक संपत्ति, पारिवारिक विरासत, सामाजिक पहचान और अधिकार से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं. शुरुआती समय में कुछ कार्यों में अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है, जबकि 16 नवंबर के बाद परिस्थितियां बेहतर होने की उम्मीद रहेगी.

इन राशियों के लिए अनुकूल रहेगा गोचर

सम्बंधित ख़बरें

Jupiter Transit Leo October
गुरु के राशि परिवर्तन से इन राशियों की बदलेगी किस्मत!
guru gochar 2026
सबसे बड़े ग्रह का गोचर, करवा चौथ के बाद इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत
Guru Ketu Yuti 2026
धनतेरस-दिवाली से पहले ध्वज योग, 4 राशियों का बढ़ने वाला है बैंक-बैलेंस
Guru chandrama yog
गुरु-चंद्रमा का शुभ योग! 18 सितंबर से 4 राशि वालों की चांदी ही चांदी
Guru Shani Yuti 2026
दिवाली तक इन 3 राशियों का जैकपॉट! शनि-गुरु करेंगे विशेष कृपा

1. मेष राशि वालों को शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों में लाभ मिल सकता है.

2. कर्क राशि के जातकों के लिए धन, पारिवारिक सहयोग और वाणी से जुड़े मामलों में सुधार के अवसर बनेंगे.

3. सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावनाएं रहेंगी.

Advertisement

4. तुला राशि वालों को धन लाभ, संपर्क और इच्छापूर्ति के अवसर मिल सकते हैं.

5. धनु राशि के जातकों के लिए शिक्षा, भाग्य, धर्म और लंबी दूरी की यात्रा से जुड़े मामलों में सकारात्मक स्थितियां बन सकती हैं. 

6. कुंभ राशि वालों को साझेदारी, वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक संबंधों में लाभ मिलने की संभावना है.

इन राशियों को रहना होगा सतर्क

1. मकर और मीन राशि के जातकों को खर्च, कार्यक्षेत्र और निर्णयों में सावधानी बरतनी होगी.

2. वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों के लिए परिणाम मिले-जुले रह सकते हैं.

3. कन्या राशि के जातकों को आर्थिक निर्णयों, स्वास्थ्य और अनावश्यक खर्चों के मामले में सतर्क रहना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बाइक चोर ने उगला राज! अरुणाचल-असम से चोरी की 20 गाड़ियां हुईं बरामद |
    यूपी ATS का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से जुड़े 4 संदिग्ध गिरफ्तार, लखनऊ में टारगेट किलिंग की थी साजिश |
    सिक्किम: पहाड़ से गिरे बोल्डरों ने उजाड़ा परिवार, पति की मौत, पत्नी अस्पताल में भर्ती |
    पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों का 10 करोड़ से ज्यादा गायब, CBI ने दर्ज किया केस |
    संसद में होगी आर-पार की जंग! 'वोट चोरी' के आरोपों पर अमित शाह की राहुल-अखिलेश को खुली चुनौती |
    6 साल, 10 मैच की बादशाहत और फिर 1 हार... न्यूजीलैंड ने रोक दिया टीम इंडिया का विजय रथ |
    5 मीटर की दूरी पर मधुबाला-दिलीप की कब्रें, रिश्ते पर बहन का बड़ा खुलासा |
    Gujarati Lasaniya Gathiya Recipe: 1 कप बेसन और लहसुन से बनाएं गुजराती स्टाइल लसानिया गठिया, चाय का स्वाद होगा दोगुना! |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Twisha Sharma Death Case: CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, भोपाल में ट्रायल पर उठाए सवाल
    Advertisement