Guru Gochar 2026: 31 अक्टूबर को साल का सबसे बड़ा गोचर, 4 राशियां खूब कमाएंगी पैसा

Guru Gochar 2026: ग्रहों का राशि परिवर्तन ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है. अक्टूबर के आखिरी दिनों में देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु का यह गोचर शिक्षा, करियर, आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान से जुड़े मामलों में कुछ राशियों के लिए अनुकूल अवसर ला सकता है. खास बात यह है कि इस दौरान कुछ लोगों को लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिल सकते हैं.

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पंचांग आधारित ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 को शाम 7 बजकर 19 मिनट पर गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, बुद्धि, सौभाग्य, संतान और विस्तार का कारक माना जाता है. वहीं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, जिन्हें आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं कि गुरु के इस गोचर से किन चार राशियों को लाभ मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं.



गुरु गोचर 2026: इन 4 राशियों को मिल सकते हैं शानदार मौके

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में प्रवेश पंचम भाव में होगा. ज्योतिष के अनुसार, पंचम भाव का संबंध शिक्षा, बुद्धि, संतान और रचनात्मकता से माना जाता है. इस दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को भी अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी. कला, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. परिवार में तालमेल बनाए रखने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं.

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कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर दूसरे भाव में होगा. ज्योतिष में इस भाव को धन, परिवार और वाणी से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में इस राशि के लोगों को आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी करने वालों को अपनी संवाद क्षमता के दम पर कार्यक्षेत्र में पहचान बनाने का मौका मिल सकता है. कारोबारियों के लिए नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं. हालांकि, बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर लग्न भाव में होगा. इसे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा से जोड़कर देखा जाता है. इस अवधि में कुछ लोगों को अपनी योजनाओं पर नए सिरे से काम करने और कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिल सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे जातक नए अवसरों पर ध्यान दे सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में नियमितता बनाए रखना फायदेमंद होगा. सामाजिक दायरा बढ़ने और नए लोगों से संपर्क बनने की संभावना भी जताई जाती है.



तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर लाभ से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है. ज्योतिषीय गणना में सिंह राशि तुला से एकादश भाव में आती है, जिसे आय, उपलब्धियों और सामाजिक संपर्कों का भाव माना जाता है. इस कारण नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी या आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. कारोबार करने वालों को नए ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से फायदा मिलने की उम्मीद हो सकती है. लंबे समय से अटकी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी यह समय उपयोगी साबित हो सकता है. हालांकि, सफलता के लिए निरंतर प्रयास और सही योजना जरूरी रहेगी.

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गुरु गोचर का क्या है महत्व?

वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है. मान्यता है कि यह ग्रह ज्ञान, शिक्षा, विवेक, धर्म, संतान और सौभाग्य से संबंधित है. गुरु के राशि परिवर्तन को इसी वजह से महत्वपूर्ण माना जाता है. सिंह राशि में गुरु का प्रवेश आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक कामकाज से जुड़े विषयों को विशेष रूप से चर्चा में लाता है.

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