scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanteras 2026 Shubh Muhurt: धनतेरस का आखिरी मुहूर्त थोड़ी देर में शुरू, नोट करें पूजा-खरीदारी का समय

इस बार धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का अंतिम शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 49 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहने वाला है. यह प्रदोष काल है और इसमें पूजा और खरीदारी का विशेष महत्व बताया गया है. हालांकि भौगोलिक विषमता के कारण देश के बड़े शहरों में मुहूर्त का समय थोड़ा अलग हो सकता है.

Advertisement
X
धनतेरस के दिन सोने-चांदी की खरीदारी करना बहुत शुभ माना गया है. (Photo ITG)
धनतेरस के दिन सोने-चांदी की खरीदारी करना बहुत शुभ माना गया है. (Photo ITG)

Dhanteras 2026 Shubh Muhurt:आज देशभर में धूमधाम से धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. यह पर्व हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा से धनधान्य में वृद्धि और आरोग्य का वरदान मिलता है. इस दिन सोने-चांदी की खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना गया है. मान्यता है कि धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी से धन-संपत्ति में कई गुना वृद्धि होती है. इसलिए धनतेरस पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं. 

इस बार धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का अंतिम शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 49 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहने वाला है. यह प्रदोष काल है और इसमें पूजा और खरीदारी का विशेष महत्व बताया गया है. हालांकि भौगोलिक विषमता के कारण देश के बड़े शहरों में मुहूर्त का समय थोड़ा अलग हो सकता है. आइए जानते हैं कि आपके शहर में पूजा और खरीदारी का समय क्या रहने वाला है.

धनतेरस पर पूजा-खरीदारी का मुहूर्त
दिल्ली-NCR- शाम 6:02 से 7:57 बजे तक
लखनऊ- शाम 5:50 से 7:47 बजे तक
कानपुर- शाम 5:54 से 7:50 बजे तक
वाराणसी- शाम 5:44 से 7:42 बजे तक
प्रयागराज- शाम 5:48 से 7:45 बजे तक
अयोध्या- शाम 5:46 से 7:43 बजे तक
गोरखपुर- शाम 5:41 से 7:38 बजे तक
आगरा- शाम 6:02 से 7:58 बजे तक
मेरठ- शाम 6:00 से 7:56 बजे तक
पटना- शाम 5:36 से 7:33 बजे तक
गया- शाम 5:38 से 7:36 बजे तक
मुजफ्फरपुर- शाम 5:35 से 7:31 बजे तक
भागलपुर- शाम 5:30 से 7:27 बजे तक
रांची- शाम 5:39 से 7:38 बजे तक
जमशेदपुर- शाम 5:37 से 7:35 बजे तक
धनबाद- शाम 5:34 से 7:32 बजे तक
भोपाल- शाम 6:10 से 8:08 बजे तक
इंदौर- शाम 6:17 से 8:16 बजे तक
उज्जैन- शाम 6:18 से 8:16 बजे तक
ग्वालियर- शाम 6:03 से 8:00 बजे तक
जबलपुर- शाम 6:01 से 7:59 बजे तक
रायपुर- शाम 5:58 से 7:57 बजे तक
देहरादून- शाम 5:56 से 7:51 बजे तक
उत्तराखंड- शाम 5:57 से 7:51 बजे तक
ऋषिकेश- शाम 5:56 से 7:51 बजे तक
चंडीगढ़- शाम 6:00 से 7:54 बजे तक
जयपुर- शाम 6:11 से 8:07 बजे तक
जोधपुर- शाम 6:24 से 8:20 बजे तक
उदयपुर- शाम 6:24 से 8:21 बजे तक
कोटा- शाम 6:14 से 8:11 बजे तक
अजमेर- शाम 6:17 से 8:13 बजे तक
शिमला- शाम 5:58 से 7:53 बजे तक
लुधियाना- शाम 6:04 से 7:58 बजे तक
अमृतसर- शाम 6:06 से 8:01 बजे तक
कोलकाता- शाम 5:28 से 7:26 बजे तक
सिलीगुड़ी- शाम 5:21 से 7:18 बजे तक
मुंबई- शाम 6:35 से 8:35 बजे तक
बेंगलुरु- शाम 6:25 से 8:20 बजे तक
चेन्नई- शाम 6:14 से 8:10 बजे तक
हैदराबाद- शाम 6:15 से 8:13 बजे तक
पुणे- शाम 6:32 से 8:31 बजे तक
अहमदाबाद- शाम 6:30 से 8:28 बजे तक
सूरत- शाम 6:33 से 8:32 बजे तक
नागपुर- शाम 6:08 से 8:07 बजे तक
भुवनेश्वर- शाम 5:42 से 7:42 बजे तक
गुवाहाटी- शाम 5:08 से 7:05 बजे तक

सम्बंधित ख़बरें

dhanteras gold silver diamonds
धनतेरस पर हर कोई खरीद रहा सोना-चांदी-हीरा, जानिए कैसे बनते हैं ये?
Dhanteras Decoration Ideas
दिवाली पर घर के दरवाजे को दें नया लुक, इन 3 सस्ती चीजों से करें सजावट
Dhanteras 2024: Markets see heavy rush for gold and silver shopping across India.
धनतेरस पर देश के बाजारों में रौनक, सोने और चांदी की जमकर खरीदारी
Dhanteras 2026, Dhanteras Diya
धनतेरस पर इन 5 जगहों पर जरूर जलाएं दीपक, पैसों से भर जाएगी झोली!
Dhanteras 2026 Friday
धनतेरस पर बन रहा खास महासंयोग! जानें पूजा का शुभ मुहूर्त!
Advertisement

धनतेरस की पूजन विधि
धनतेरस की शाम सबसे पहले माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना करें. इसके बाद यमराज के नाम से चौमुखा दीपक तैयार करें. इसमें सरसों या तिल का तेल डालकर चार बत्तियां लगाएं. अब दीपक के नीचे थोड़े से साबुत चावल (अक्षत) रखें. इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं. दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर यमराज का स्मरण करें और परिवार के सभी सदस्यों की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और अकाल मृत्यु से रक्षा की प्रार्थना करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जब बोल्शेविकों ने रूस में विद्रोह कर तख्तापलट कर दिया |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    जापान के हासाकी में भीषण भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता |
    Dhanteras 2026 Shubh Muhurt: दिल्ली-NCR-मुंबई, जानें धनतेरस पर आज आपके शहर में क्या है पूजा-खरीदारी का मुहूर्त |
    रावण की आवाज सुनकर क्यों याद आते हैं प्रभास? चकरा जाएगा दिमाग |
    Anant Singh का सरेंडर से पहले शक्ति प्रदर्शन? बेटी की शादी में शाही इंतजाम! |
    'मौसम का कैसा मजा ले रहे हैं', दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत का तंज |
    'दो दिन से घर-ऑफिस की रेकी कर रहे', अभिषेक बनर्जी का कोलकाता पुलिस पर आरोप |
    Rajasthani Mirchi Vada Recipe: सर्दियों की शाम में लें राजस्थानी मिर्ची वड़े का मजा, घर पर झटपट ऐसे करें तैयार |
    उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, राहुल गांधी पर साधा निशाना
    Advertisement