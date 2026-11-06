Dhanteras 2026 Shubh Muhurt: धनतेरस का आखिरी मुहूर्त थोड़ी देर में शुरू, नोट करें पूजा-खरीदारी का समय

Dhanteras 2026 Shubh Muhurt:आज देशभर में धूमधाम से धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. यह पर्व हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा से धनधान्य में वृद्धि और आरोग्य का वरदान मिलता है. इस दिन सोने-चांदी की खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना गया है. मान्यता है कि धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी से धन-संपत्ति में कई गुना वृद्धि होती है. इसलिए धनतेरस पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं.

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इस बार धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का अंतिम शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 49 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहने वाला है. यह प्रदोष काल है और इसमें पूजा और खरीदारी का विशेष महत्व बताया गया है. हालांकि भौगोलिक विषमता के कारण देश के बड़े शहरों में मुहूर्त का समय थोड़ा अलग हो सकता है. आइए जानते हैं कि आपके शहर में पूजा और खरीदारी का समय क्या रहने वाला है.

धनतेरस पर पूजा-खरीदारी का मुहूर्त

दिल्ली-NCR- शाम 6:02 से 7:57 बजे तक

लखनऊ- शाम 5:50 से 7:47 बजे तक

कानपुर- शाम 5:54 से 7:50 बजे तक

वाराणसी- शाम 5:44 से 7:42 बजे तक

प्रयागराज- शाम 5:48 से 7:45 बजे तक

अयोध्या- शाम 5:46 से 7:43 बजे तक

गोरखपुर- शाम 5:41 से 7:38 बजे तक

आगरा- शाम 6:02 से 7:58 बजे तक

मेरठ- शाम 6:00 से 7:56 बजे तक

पटना- शाम 5:36 से 7:33 बजे तक

गया- शाम 5:38 से 7:36 बजे तक

मुजफ्फरपुर- शाम 5:35 से 7:31 बजे तक

भागलपुर- शाम 5:30 से 7:27 बजे तक

रांची- शाम 5:39 से 7:38 बजे तक

जमशेदपुर- शाम 5:37 से 7:35 बजे तक

धनबाद- शाम 5:34 से 7:32 बजे तक

भोपाल- शाम 6:10 से 8:08 बजे तक

इंदौर- शाम 6:17 से 8:16 बजे तक

उज्जैन- शाम 6:18 से 8:16 बजे तक

ग्वालियर- शाम 6:03 से 8:00 बजे तक

जबलपुर- शाम 6:01 से 7:59 बजे तक

रायपुर- शाम 5:58 से 7:57 बजे तक

देहरादून- शाम 5:56 से 7:51 बजे तक

उत्तराखंड- शाम 5:57 से 7:51 बजे तक

ऋषिकेश- शाम 5:56 से 7:51 बजे तक

चंडीगढ़- शाम 6:00 से 7:54 बजे तक

जयपुर- शाम 6:11 से 8:07 बजे तक

जोधपुर- शाम 6:24 से 8:20 बजे तक

उदयपुर- शाम 6:24 से 8:21 बजे तक

कोटा- शाम 6:14 से 8:11 बजे तक

अजमेर- शाम 6:17 से 8:13 बजे तक

शिमला- शाम 5:58 से 7:53 बजे तक

लुधियाना- शाम 6:04 से 7:58 बजे तक

अमृतसर- शाम 6:06 से 8:01 बजे तक

कोलकाता- शाम 5:28 से 7:26 बजे तक

सिलीगुड़ी- शाम 5:21 से 7:18 बजे तक

मुंबई- शाम 6:35 से 8:35 बजे तक

बेंगलुरु- शाम 6:25 से 8:20 बजे तक

चेन्नई- शाम 6:14 से 8:10 बजे तक

हैदराबाद- शाम 6:15 से 8:13 बजे तक

पुणे- शाम 6:32 से 8:31 बजे तक

अहमदाबाद- शाम 6:30 से 8:28 बजे तक

सूरत- शाम 6:33 से 8:32 बजे तक

नागपुर- शाम 6:08 से 8:07 बजे तक

भुवनेश्वर- शाम 5:42 से 7:42 बजे तक

गुवाहाटी- शाम 5:08 से 7:05 बजे तक

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धनतेरस की पूजन विधि

धनतेरस की शाम सबसे पहले माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना करें. इसके बाद यमराज के नाम से चौमुखा दीपक तैयार करें. इसमें सरसों या तिल का तेल डालकर चार बत्तियां लगाएं. अब दीपक के नीचे थोड़े से साबुत चावल (अक्षत) रखें. इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं. दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर यमराज का स्मरण करें और परिवार के सभी सदस्यों की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और अकाल मृत्यु से रक्षा की प्रार्थना करें.

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