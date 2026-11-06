scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

15 साल डेटिंग, दूसरे धर्म के बॉयफ्रेंड संग शादी के खिलाफ था परिवार, एक्ट्रेस बोलीं- परेशानी झेली

कीर्ति सुरेश ने बताया कि अलग धर्म से होने के कारण एंटनी संग उनकी शादी में थोड़ी दिक्कतें आई थीं. लेकिन वक्त के साथ चीजें ठीक हुईं. उनके घरवाले माने और ये शादी हो गई.

Advertisement
X
कीर्ति सुरेश की शादी में आई थी अड़चन (Photo: Instagram @keerthysureshofficial)
कीर्ति सुरेश की शादी में आई थी अड़चन (Photo: Instagram @keerthysureshofficial)

साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश अपनी शानदार एक्टिंग के लिए फेमस हैं. उनकी और एंटनी थाटिल की लव स्टोरी फिल्मी है. दोनों ने शादी से पहले 15 साल एक दूसरे को डेट किया था. क्योंकि वे अलग-अलग धर्म से हैं. इसलिए उन्होंने परिवार को मनाने में काफी जद्दोजहद की थी. आखिर में फैमिली मानी और 2024 में उनकी शादी हुई.

इंटरफेथ मैरिज को कैसे मिला अप्रूवल?
कीर्ति सुरेश ने एक इंटरव्यू में कबूला कि दोनों का अलग धर्म से होना उनके परिवार के लिए मुद्दा था. उनकी और एंटनी की पहली मुलाकात दिसंबर 2009 में कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी. जनवरी 2010 में उन्होंने डेटिंग शुरू की. उस वक्त कीर्ति 17 साल की थीं और एंटनी उनसे सात साल बड़े थे. तब कीर्ति 12वीं क्लास में थीं. एक्ट्रेस के मुताबिक, कॉलेज में उनकी मां को इस अफेयर की भनक लग गई थी. मां ने उनकी पर्सनल डायरी पढ़ ली थी. इसके बाद से कीर्ति ने डायरी लिखना ही छोड़ दिया था.

कीर्ति तमिल ब्राह्मण फैमिली से हैं. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा, क्योंकि एंटनी ईसाई हैं. इसलिए घर पर इस रिश्ते को लेकर दिक्कत थी. परिवार को मनाने के लिए मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी थी. एंटनी मुझे एक्टर बनने से पहले से जानते हैं. वो एक अच्छी बात है. हम दोनों साथ में ग्रो हुए हैं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Keerthy Suresh (@keerthysureshofficial)

सम्बंधित ख़बरें

Akka review Hindi
महिलाओं का साम्राज्य और गद्दी की लड़ाई, कैसी है सीरीज 'अक्का'?
Dorothy Movie Review
Review: मर्दानगी के नकाब के पीछे छिपी चीख है डोरोथी, सोच बदलेगी फिल्म
येशनागुला गाना मचा रहा धमाल. (Photo: Screengrab)
तेलंगाना के लोकगीत का US में डंका! नानी का गाना कैसे बना पैन इंडिया सेंसेशन
Raghavendra Rao Bad Touch
एक्ट्रेस की कमर पर रखा हाथ, फि‍र खींचा! डायरेक्टर भूले ल‍िम‍िट
Bollywood Actresses morning drinks secret revealed
मैज‍िकल ड्र‍िंक का क्रेज: सुबह उठते ही पीती हैं एक्ट्रेस, चाहे मलाइका हो या दीपिका

कीर्ति ने शुरुआती सालों में अपना रिश्ता सीक्रेट रखा था. दोनों अकेले घूमने नहीं जाते थे. दोस्तों के साथ वेकेशन प्लान करते थे, ताकि किसी को उनके रिश्ते की भनक ना लगे. कीर्ति के मुताबिक, शादी अनाउंस होन के बाद एंटनी काफी परेशान हो गए थे. उन्हें हर जगह पैपराजी के मौजूद होने का डर सताता था. वह बार-बार कीर्ति से पूछते थे कि कहीं आसपास फोटोग्राफर्स तो नहीं हैं.

एंटनी पेशे से बिजनेसमैन हैं. वो विंडो फर्निशिंग से जुड़े सामान के इंपोर्ट का काम करते हैं. कपल ने 2024 को गोवा में शादी की थी. उनकी शादी तमिल ब्राह्मण और क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हुई थी. कपल की शादी की तस्वीरें जमकर वायरल हुई थीं. शादी में कपल इमोशनल हुआ था. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो कीर्ति सुरेश नेटफ्लिक्स की हालिया सीरीज 'अक्का' में नजर आई थीं. इस सीरीज में उनके साथ राधिका आप्टे भी दिखाई दी थीं. साउथ के अलावा वो हिंदी प्रोजक्ट्स में भी लगातार काम कर रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरे मथुरा के संत, श्रीकृष्ण के स्वरूप वाले बयान पर कही ये बात |
    दिल्ली से विशाखापट्टनम क्यों शिफ्ट हुआ भारत-श्रीलंका वनडे? DDCA ने बताई ये वजह |
    हवा से भी नहीं बुझेगा ये दीया! दिवाली पर 300 रुपये से कम में खरीदें 18 LED दीयों का पैक |
    दिवाली से पहले एक्शन में FSSAI, दिल्ली में 100 KG खराब फूड प्रोडक्ट किए नष्ट |
    पटना के मनेर में एनकाउंटर के बाद हंगामा, 3 शूटर की मौत, पुलिसकर्मी भी घायल |
    उदयपुर में सरपंच चुनाव के नतीजे पर बवाल, पुष्पा देवी की जीत के बाद पथराव-आगजनी |
    जब बोल्शेविकों ने रूस में विद्रोह कर तख्तापलट कर दिया |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    जापान के हासाकी में तेज भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता |
    Dhanteras 2026 Shubh Muhurt: धनतेरस का आखिरी मुहूर्त थोड़ी देर में शुरू, नोट करें पूजा-खरीदारी का समय
    Advertisement