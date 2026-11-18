कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है. इसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास समाप्त होता है. चातुर्मास खत्म होते ही शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी पाबंदी खत्म हो जाती है. शादी-विवाह का शुभ मुहूर्त भी खुलता है. इसलिए इस एकादशी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. देवउठनी एकादशी भीष्म पंचक में पड़ रही है. आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी कब है और इसका मुहूर्त क्या रहने वाला है.

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देवउठनी एकादशी 2026 तिथि?

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगी. इसका समापन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर होगा. उदया तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी का व्रत शुक्रवार, 20 नवंबर को रखा जाएगा. एकादशी व्रत का पारण शनिवार, 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 49 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 56 मिनट के बीच होगा.

देवउठनी एकादशी 2026 शुभ योग और मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:01 से 05:54 बजे तक

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 बजे तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 01:53 से 02:35 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 05:26 से 05:52 बजे तक

अमृत काल- रात 02:03 से 03:39 बजे तक (21 नवंबर)

निशिता मुहूर्त- रात 11:40 से 12:34 बजे तक (21 नवंबर)

रवि योग- पूरे दिन

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देवउठनी एकादशी की पूजा विधि

देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लें. घर और पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करें. इसके बाद पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र करें. एक चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. पूजा स्थल पर कलश भी रखें. भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें.

इसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाएं और फल, फूल, धूप, दीप व नैवेद्य अर्पित करें. भगवान को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें. धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है. फिर देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनें या पढ़ें और भगवान विष्णु की आरती करें. पूजा के समापन पर जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दक्षिणा दें.

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