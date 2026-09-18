Chandra Gochar 2026: आज धनु राशि में एक्टिव होंगे चंद्रमा, 8 राशियों का सोने की तरह चमकेगा भाग्य!

Chandra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, मस्तिष्क, माता, चंचलता और भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है. सभी 12 ग्रहों में चंद्रमा सबसे तेज गति से गोचर करते हैं और लगभग सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करते हैं. 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार) यानी आज चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की स्वामी राशि धनु (Sagittarius) में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे 20 सितंबर तक विराजमान रहेंगे.

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धनु एक अग्नि तत्व और ज्ञान प्रधान राशि है. जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है, धर्म-कर्म में रुचि बढ़ती है और नए अवसरों के द्वार खुलते हैं. 18 सितंबर यानी आज से 20 सितंबर के दौरान चंद्रमा का यह गोचर 3 विशेष राशियों के लिए बेहद शुभ और फलदायी साबित होने वाला है. आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा चंद्रमा के इस गोचर का सबसे ज्यादा लाभ.

मेष राशि (Aries)

शुभ स्थिति: चंद्रमा आपकी राशि से नौवें (भाग्य, धर्म व लंबी यात्रा) भाव में गोचर करेंगे.

मिलेगा यह लाभ: इन दो दिनों में आपका भाग्य पक्ष बहुत मजबूत रहेगा. काफी समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम आसानी से पूरा हो जाएगा. धार्मिक गतिविधियों या पूजा-पाठ में मन लगेगा. कार्य सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

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सिंह राशि (Leo)

शुभ स्थिति: आपकी राशि से पांचवें (ज्ञान, बुद्धि, संतान व अचानक धन-लाभ) भाव में चंद्रमा का संचार होगा.

मिलेगा यह लाभ: आपकी सोचने-समझने की क्षमता और रचनात्मकता में निखार आएगा. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय बहुत उत्तम है. यदि आप निवेश या ट्रेडिंग से जुड़े हैं, तो आपको अचानक धन-लाभ का योग बन रहा है. पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

शुभ स्थिति: चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम यानी लग्न भाव) में गोचर करने जा रहे हैं.

मिलेगा यह लाभ: आपकी मानसिक चिंताएं और तनाव पूरी तरह दूर होंगे. मन प्रसन्न रहेगा और कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे. आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. जीवनसाथी या व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

चंद्रमा के गोचर के दौरान करें ये आसान उपाय

- शुक्रवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें.

- मानसिक शांति और चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए 108 बार ऊं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.

- किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दूध का दान करना शुभ रहेगा.

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