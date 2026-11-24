कार खरीदते समय हम सबसे पहले उसकी कीमत, माइलेज, फीचर्स और डिजाइन देखते हैं. लेकिन जब बात सेफ्टी की आती है तो हमारी नजर सीधे एक चीज पर टिक जाती है, वह है 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग. विज्ञापनों में 5-स्टार रेटिंग को ऐसे पेश किया जाता है, मानो कार में बैठने के बाद जिंदगी पूरी तरह सुरक्षित हो गई हो. लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या 5-स्टार रेटिंग वाली कार में 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना सुरक्षित है? क्या भारत NCAP और ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में भी इतनी ही तेज रफ्तार पर गाड़ियों को टकराया जाता है?

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सड़क पर जिंदगी और मौत के बीच कई बार सिर्फ कुछ सेकंड का फासला होता है. एक तरफ घर से निकला परिवार होता है, जिसके मन में शाम तक वापस लौटने की उम्मीद होती है. दूसरी तरफ तेज रफ्तार, सड़क पर खड़ा कोई भारी वाहन, चालक की एक छोटी सी चूक या अचानक सामने आ गया कोई खतरा. और फिर वही होता है, जिसकी कल्पना हम में से शायद कोई नहीं करना चाहता.

गुजरात के भुज-खावड़ा नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा इसी कड़वी हकीकत की याद दिलाता है. एक कार और ट्रेलर की टक्कर में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे. हादसे के बाद सड़क पर लाशें इस तरह छत-विक्षत हालत में थीं, उन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. सात जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं. पीछे रह गए कुछ सवाल, कुछ अधूरे सपने और ऐसे लोग, जिनके लिए अब घर लौटने का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा.



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यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना की खबर नहीं है. यह हमें उस सवाल के सामने खड़ा करता है, जिसे कार खरीदते समय अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. क्या कार की 5-स्टार रेटिंग हमें सड़क पर सुरक्षित रखने के लिए काफी है, या असली सुरक्षा की शुरुआत हमारी ड्राइविंग की समझ से होती है?

क्या कहते हैं एक्सीडेंट के आंकड़े

भारत में सड़क हादसों की तस्वीर कितनी भयावह है, इसका अंदाजा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के सरकारी आंकड़ों से लगाया जा सकता है. मंत्रालय की ' रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2024' रिपोर्ट के मुताबिक, देश में साल 2024 के दौरान कुल 4,87,707 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 1,77,175 लोगों की जान चली गई, जबकि 4,71,441 लोग घायल हुए. यानी हर दिन औसतन करीब 1,336 सड़क हादसे हुए और लगभग 486 लोगों की मौत हुई.

इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,72,890 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,77,175 पर पहुंच गया. यानी एक साल में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में करीब 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में सड़क सुरक्षा अब सिर्फ ट्रैफिक नियमों का नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी का सवाल बन चुकी है.



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किस स्पीड पर होती है टेस्टिंग

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रैश टेस्ट का मकसद यह देखना नहीं है कि कार कितनी तेज दौड़ सकती है. इसका मकसद यह पता लगाना है कि तय परिस्थितियों में टक्कर होने पर कार अपने भीतर बैठे लोगों को कितनी सुरक्षा दे पाती है. इसके लिए कार में इंसानों की तरह दिखने वाले खास डमी (Crash Test Dummies) बैठाए जाते हैं. इन डमी में कई सेंसर लगे होते हैं, जो टक्कर के दौरान सिर, गर्दन, छाती और पैरों पर पड़ने वाले दबाव को मापते हैं.

भारत में मुख्य रूप से दो नाम चर्चा में रहते हैं. पहला भारत NCAP और दूसरा ग्लोबल NCAP. दोनों का मकसद गाड़ियों की मजबूती और उससे मिलने वाली यात्रियों की सेफ्टी का आकलन करना है. लेकिन इनके टेस्टिंग प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड के नियमों को एक जैसे नहीं हैं.

टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक को Bharat NCAP में हाल ही में 5-स्टार रेटिंग दी गई है. Photo: Bncap.in

1. भारत NCAP में किस स्पीड पर होता है क्रैश टेस्ट?

भारत NCAP यानी भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम की शुरुआत हाल ही में हुई है. अब भारत में बेची जाने वाली कारों को ये संस्था सेफ्टी रेटिंग देती है. यह प्रोग्राम 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ, और अब तक दो कारों (पुरानी बलेनो और सिट्रॉएन बसाल्ट) को छोड़कर लगभग सभी टेस्टेड कारों को इस संस्था ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है. इसके तहत कारों को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP), चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी (SAT) के आधार पर परखा जाता है.

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तीन तरह के क्रैश टेस्ट

भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम के तहत कारों को 3 तरह से टेस्ट किया जाता है. जिसमें फ्रंटल ऑफसेट, साइड इम्पैक्ट और पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट शामिल हैं.

फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट (64 kmph): इस टेस्ट में कार को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खास तरह के डिफॉर्मेबल बैरियर से टकराया जाता है. इसमें कार का पूरा अगला हिस्सा नहीं, बल्कि लगभग 40 फीसदी हिस्सा बैरियर से टकराता है. इसका मकसद सामने से होने वाली ऐसी टक्कर की स्थिति को परखना है, जिसमें कार का एक हिस्सा ज्यादा प्रभावित होता है.

साइड इम्पैक्ट टेस्ट (50 kmph): सड़क पर होने वाले कई हादसों में कार के दरवाजे की तरफ से टक्कर लगती है. इसे ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट में एक चलती हुई बैरियर कार के साइड वाले हिस्से से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराती है. इससे पता चलता है कि दरवाजे, साइड बॉडी और यात्रियों की सुरक्षा करने वाले स्ट्रक्चर कितने मजबूत हैं.

पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट (29 kmph): यह टेस्ट साइड से किसी पेड़, बिजली के खंभे या किसी संकरी और कठोर चीज से टकराने जैसी स्थिति को समझने के लिए होता है. इसमें कार को 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक मजबूत पोल से टकराया जाता है. यह टेस्ट 5-स्टार रेटिंग के लिए बहुत ही अहम माना जाता है.



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2. ग्लोबल NCAP में किस स्पीड पर होती है टेस्टिंग?

वहीं ग्लोबल NCAP भी गाड़ियों की सेफ्टी को परखने के लिए डमी और कंट्रोल्ड कंडिशन में क्रैश टेस्ट करता है. इसके पुराने इंडियन प्रोटोकॉल में फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट सबसे अहम था. इसमें कार को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 फीसदी ओवरलैप के साथ बैरियर से टकराया जाता था. हालांकि, ग्लोबल NCAP ने 2022 से अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल को ज्यादा सख्त बनाया. नए प्रोटोकॉल में फ्रंटल क्रैश के साथ साइड इम्पैक्ट, पीछे की सीट पर बच्चों की सेफ्टी, सीट बेल्ट रिमाइंडर और कुछ सुरक्षा तकनीकों को भी महत्व दिया गया. साइड इम्पैक्ट टेस्ट में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर की जाती है.

दोनों क्रैश टेस्ट में वाहनों की स्पीड

टेस्ट भारत NCAP ग्लोबल NCAP फ्रंटल ऑफसेट 64 kmph 64 kmph साइड इम्पैक्ट 50 kmph 50 kmph पोल साइड इम्पैक्ट 29 kmph प्रोटोकॉल के अनुसार

ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लोबल NCAP और भारत NCAP की स्टार रेटिंग को सीधे एक-दूसरे के बराबर नहीं मानना चाहिए. दोनों के टेस्टिंग प्रोटोकॉल, स्कोरिंग और इवैल्युएशन के नियम अलग हैं. इसलिए किसी कार की एक प्रोग्राम में मिली रेटिंग को दूसरे प्रोग्राम की रेटिंग समझना ठीक नहीं है.

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ग्लोबल NCAP के पुराने प्रोटोकॉल में मुख्य रूप से फ्रंटल क्रैश टेस्ट पर ध्यान दिया जाता था. जुलाई 2022 के बाद साइड इम्पैक्ट टेस्ट को भी इवैल्युशन का अहम हिस्सा बनाया गया. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), सीट बेल्ट रिमाइंडर और पैडेस्ट्रियन (पैदल यात्रियों) की सेफ्टी जैसे पहलुओं को भी रेटिंग में शामिल किया गया.

64 kmph और 120 kmph की टक्कर में कितना बड़ा अंतर होता है?

अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है. क्रैश टेस्ट में 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर होती है, लेकिन भारत के हाईवे पर कारें 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं. कई बार इससे भी ज्यादा तेज. सवाल है कि क्या 64 की स्पीड पर सेफ साबित हुई कार 120 की स्पीड पर भी उतनी ही सुरक्षित रहेगी? इसका जवाब है- बिल्कुल नहीं.

इसके पीछे विज्ञान का एक बेहद अहम सिद्धांत काम करता है. जिसे आपने अपने स्कूल टाइम में विज्ञान की कक्षा में जरूर पढ़ा होगा. किसी चलती हुई गाड़ी की गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) उसकी रफ्तार के वर्ग (Square) के अनुपात में बढ़ती है. यानी रफ्तार दोगुनी होने पर टक्कर के दौरान निकलने वाली ऊर्जा चार गुना हो जाती है. इसे एक उदाहरण से समझिए.

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एक्सीडेंट के दौरान काइनेटिक एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है. Photo: ITG

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने का क्या मतलब है

आमतौर पर ग्राहक मानते हैं कि 5-स्टार रेटिंग वाली कार किसी भी दुर्घटना में यात्रियों की जान बचा सकती है. लेकिन ऐसा नहीं है. 5-स्टार रेटिंग का मतलब है कि कार ने तय क्रैश टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन किया है.

भारत NCAP में तीन प्रमुख क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है.

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP): इसमें ड्राइवर और वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा जांची जाती है.

चाइल्ड ऑक्यपेंट प्रोटेक्शन (COP): इसमें बच्चों की सुरक्षा, चाइल्ड सीट और ISOFIX जैसे इंतजामों का वैल्युएशन होता है.

सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉतजी (SAT): इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर और दूसरे सेफ्टी फीचर्स की जांच की जाती है.

भारत NCAP में वयस्कों की सेफ्टी के लिए 32 और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिकतम 49 प्वाइंट फिक्स किए गए हैं. इन अंकों और जरूरी सुरक्षा शर्तों के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाती है. जब किसी कार का क्रैश टेस्ट किया जाता है तो यह देखा जाता है कि, उपर दिए गए सभी पैरामीटर्स पर कार कितनी खरी उतरी है. उसी आधार पर कार को मार्क दिए जाते हैं और सेफ्टी रेटिंग तय की जाती है. आमतौर पर कार कंपनियां टॉप वेरिएंट को क्रैश टेस्ट में शामिल करती हैं, और वही सेफ्टी रेटिंग सभी वेरिएंट पर लागू कर दिए जाते हैं.

100-120 पर क्या होगा

यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है. भारत NCAP और ग्लोबल NCAP में कारों की फ्रंटल क्रैश टेस्टिंग 64 किमी/घंटा की स्पीड पर होती है. इसका मतलब यह नहीं है कि 5-स्टार रेटिंग वाली कार 100, 120 या 150 किमी/घंटा की रफ्तार पर भी उतनी ही सुरक्षा देगी. हकीकत यह है कि टक्कर के दौरान गाड़ी की रफ्तार बढ़ने के साथ दुर्घटना की गंभीरता भी तेजी से बढ़ती है.



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इसे एक उदाहरण से समझिए. किसी कार का वजन 1,500 किलोग्राम मान लें. उसकी गति 64 किमी/घंटा से बढ़ाकर 128 किमी/घंटा कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाती है. यानी दोगुनी रफ्तार का मतलब टक्कर में चार गुना गतिज ऊर्जा है. हालांकि वास्तविक दुर्घटना में नुकसान टक्कर के एंगल, सामने वाली वस्तु, ब्रेकिंग और कार के स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करता है. इसलिए सिर्फ 5-स्टार रेटिंग को तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का लाइसेंस समझना बड़ी गलती होगी.

5-स्टार रेटिंग... लेकिन फिर भी मौत क्यों?

कार की क्रैश टेस्टिंग में निर्धारित स्पीड से कहीं ज्यादा रफ्तार पर टक्कर होना.

कार का किसी भारी ट्रक या बड़े वाहन से टकराना.

कार का पेड़, खंभे या किसी मजबूत वस्तु से टकराना.

सीट बेल्ट नहीं लगाना या गलत तरीके से लगाना.

कार का कई बार पलटना.

दुर्घटना के बाद कार में आग लगना या समय पर मेडिकल मदद नहीं मिलना.

इसके अलावा कार की सुरक्षा केवल एयरबैग की संख्या से तय नहीं होती. कार का स्ट्रक्चर, क्रम्पल जोन, सीट बेल्ट, एयरबैग और पैसेंजर को मिलने वाली सेफ्टी का आपसी तालमेल भी बेहद जरूरी है. इसलिए एक बात गांठ बांध लीजिए केवल सेफ्टी रेटिंग सड़क पर सुरक्षा की गारंटी नहीं हैं. आपको साल 2022 में मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर हुआ एक रोड एक्सीडेंट याद होगा... जिसमें टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी.

साइरस मिस्त्री हादसे के वक्त जिस कार में सफर कर रहे थें वो मर्सिडीज बेंज की लग्ज़री एसयूवी Mercedes Benz GLC 220d थी. भारतीय बाजार में इस एसयूवी की शुरुआती कीमत तकरीबन 78 लाख रुपये है. एक से बढ़कर एक जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स, 5-स्टार रेटिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस इस कार में भी उनकी जान नहीं बच पाई थी. हालांकि हर हादसे के वक्त रियल कंडिशन और स्पीड जैसी कई चीजें मायने रखती हैं.



तो 5-स्टार रेटिंग का हो हल्ला क्यों?



यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि, वाहन निर्माता कंपनियां एक तय कंडिशन और स्पीड पर वाहनों की टेस्टिंग करती हैं. जहां तक कार की मजबूती की बात है तो ऐसा नहीं है कि, 5-स्टार रेटेड गाड़ियां सेफ नहीं होती हैं. इन्हें कार कंपनियां इस तरह से डिजाइन करती हैं कि, एक्सीडेंट की स्थिति में यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जा सके. लेकिन केवल सितारों को ही सुरक्षा की गारंटी मानना एक बड़ी गलती होगी. क्योंकि हर हादसे के वक्त सिचुएशन, टकराव की स्थिति, रोड कंडिशन, व्हीकल लोड और कई अन्य कारक काम करते हैं और इनमें सबसे बड़ा कारण होता है वाहन की रफ्तार.



आमतौर पर कंट्रोल्ड स्पीड में ड्राइविंग ही सुरक्षा का पहला हथियार है. तेज रफ्तार और जोरदार टक्कर के आगे हैवी से हैवी मेटल भी कमजोर पड़ जाते हैं. इसके अलावा भारी टक्कर की स्थिति में लोग कार के बॉडी पार्ट्स से ही सबसे ज्यादा घायल होते हैं. इसलिए ध्यान पूर्वक ड्राइव करें, लेन डिसिप्लीन फॉलो करें और रफ्तार पर नियंत्रण रखें.

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