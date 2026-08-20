Budh Gochar 2026: बुध के सिंह राशि में प्रवेश से बनेगा बुधादित्य राजयोग! जानें किन राशियों को लाभ और किनको होगी हानि

Budh Gochar 2026: बुध ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. 22 अगस्त 2026 को शाम 7 बजकर 24 मिनट पर बुध कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. बुध जब सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में रहेंगे, तो इसका 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेगा. किस राशि को लाभ होगा, किस राशि के लिए यह गोचर परेशानी वाला हो सकता है और किस राशि के जातकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी आपको बताएंगे. तो चलिए पंडित प्रवीण मिश्र जी से जानते हैं कि बुध का सिंह राशि में गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा.

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मेष राशि

मेष राशि से पांचवें भाव में बुध का यह गोचर होगा. मेष राशि वालों को प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. आप जो प्लानिंग कर रहे हैं और योजनाएं बना रहे हैं, वे सफल होंगी. अगर आप कोई नई ट्रेनिंग ले रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे.

शिक्षा से जुड़े लोगों को फायदा होगा. आपकी बौद्धिक क्षमता और बढ़ेगी. अगर आप एआई या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने क्षेत्र और प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फायदा प्राप्त होगा. बुध का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए शुभ है और धन लाभ कराने वाला है. जिन लोगों की शादी हो चुकी है और बच्चे हैं, उनकी संतान की भी उन्नति बुध के इस गोचर से होगी.

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उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश का पूजन करें. बेसन के लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगाकर प्रसाद बांटें. यह आपके लिए शुभ रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि से चौथे भाव में बुध का यह गोचर होगा. वृषभ राशि वालों के घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. अगर आप घर या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो परिवार वालों की सहमति से निर्णय ले सकते हैं. इससे लाभ होगा. जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं और घर-परिवार वालों से मिलने जाना चाहते हैं, उनके लिए भी योग बनेंगे. आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे. करियर के लिहाज से वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल है. अपने कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल प्राप्त करेंगे. जीवन में सुख-सुविधाएं भी बढ़ेंगी.

उपाय: हर बुधवार गौ माता को चारा खिलाएं. यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि से तीसरे भाव में बुध का यह गोचर होगा. मिथुन राशि वाले बुध के इस गोचर के बाद और अधिक सक्रिय होकर कार्य करेंगे. आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. जो लोग ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं, जहां बोलने का काम होता है, जैसे मार्केटिंग, टीचिंग, लॉ या मीडिया, उन्हें अच्छा फायदा होगा. यह मेहनत से काम करने का समय है.

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लंबी दूरी की यात्रा से लाभ होगा और रुके हुए काम बनेंगे. यह समय अपनी इनकम बढ़ाने के लिए प्रयास तेज करने का है. जो लोग अपने व्यापार में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए यह अनुकूल समय है. आप नए फैसले ले सकते हैं. सरकार से संबंधित जो काम रुके हुए हैं, उन पर फिर से सक्रिय होकर काम शुरू करें. कामयाबी मिलने के योग हैं.

उपाय: हर बुधवार पक्षियों को दाना खिलाएं. यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि से दूसरे भाव में बुध का गोचर होगा. कर्क राशि वालों का सम्मान बढ़ेगा. धन कमाने के लिए जो कोशिशें आप कर रहे हैं, उनमें सफलता मिलेगी. जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी मिलने के योग हैं. जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ है, वह भी प्राप्त हो सकता है. बुध का यह गोचर आपके घर-परिवार में सुख को बढ़ाने वाला रहेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि में ही बुध का गोचर होगा. सिंह राशि वालों की एनालिटिकल एबिलिटी इस गोचर से और बढ़ेगी. आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे. समाज में आपकी स्थिति और मजबूत होगी. धन लाभ के लिए यह समय अनुकूल है. आप अपनी मेहनत बढ़ाएं. कार्यक्षेत्र में धन लाभ प्राप्त होगा. बुध के इस गोचर से सिंह राशि वालों को फायदा होगा. घर-परिवार वालों का सपोर्ट भी मिलेगा.

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उपाय: हर बुधवार भगवान गणेश के मंदिर में धूप की माला चढ़ाएं. भगवान गणेश की कृपा से लाभ होगा.

कन्या राशि

कन्या राशि से बारहवें भाव में बुध का यह गोचर होगा. कन्या राशि के जो जातक अपने जन्मस्थान से दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी मिलेगी. अगर आप कहीं दूर रहकर बिजनेस करते हैं या इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं, तो आपको फायदा होगा. जो लोग विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, उन्हें फायदा होगा. हालांकि, आपके खर्च भी बढ़ेंगे, इसलिए खर्चों को नियंत्रित रखें. सेहत के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. जिन लोगों को वीजा नहीं मिल रहा है, वे दोबारा प्रयास करें. उन्हें सफलता मिलने के योग हैं. धन कमाने और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल है. टेक्नोलॉजी और एआई का प्रयोग करके, अपने क्षेत्र में कुछ नया सीखकर आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं.

तुला राशि

तुला राशि से ग्यारहवें भाव में बुध का यह गोचर होगा. तुला राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलने के योग हैं. इनकम बढ़ाने के लिए यह अनुकूल समय है. कुछ लोगों को अचानक धन लाभ भी हो सकता है. इस समय का अच्छे तरीके से उपयोग करें. आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं. जो लोग जॉब बदलने का मन बना रहे हैं, वे फैसला ले सकते हैं. जो लोग स्पीकिंग फील्ड से जुड़े हैं, जैसे टीचर, वकील, मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े लोग, उन्हें फायदा होगा.

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उपाय: हर बुधवार भगवान गणेश को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद बांटें. गरीबों के बीच भी प्रसाद अवश्य बांटें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि से दसवें भाव में बुध का यह गोचर होगा. वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा. जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा. जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में उनकी स्थिति और मजबूत होगी. रुका हुआ बिजनेस का पैसा मिल सकता है. अपने कार्यक्षेत्र में प्रयास और बढ़ा दें, सफलता मिलने के योग हैं. घर-परिवार से जुड़े काम भी बनेंगे. आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए इस समय अच्छे तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होगी.

उपाय: हर बुधवार भगवान गणेश को धूप की माला चढ़ाएं. यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि से नवम भाव में बुध का यह गोचर होगा. धनु राशि वालों की पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में रुचि और बढ़ेगी. भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा. जो लोग धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं या कोई कथा-पूजा कराना चाहते हैं, उनके लिए अवसर बनेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. छात्रों को पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. जो लोग बेरोजगार हैं, वे नए सिरे से नौकरी की तलाश शुरू कर दें. नौकरी मिलने के योग हैं. जो लोग बिजनेस करते हैं, वे व्यापार में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें. सफलता प्राप्त होगी.

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उपाय: हर बुधवार भगवान गणेश को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर 11 गरीबों को प्रसाद बांटें. यह आपके लिए शुभ रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि से आठवें भाव में बुध का यह गोचर होगा. मकर राशि के जो लोग पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र से जुड़े हैं, एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी मिल सकती है. जिन लोगों ने विदेश में नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है, उन्हें वहां से अच्छी खबर मिल सकती है. जो लोग किसी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें भी फायदा होगा. अपने कार्यक्षेत्र और प्रोफेशन में धैर्य से सोच-समझकर निर्णय लें. किसी भी चीज में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा. रिश्तों के लिहाज से यह समय संवेदनशील है, इसलिए अपने रिश्तों को संभालकर रखें.

उपाय: हर बुधवार भगवान गणेश को हरे फल का भोग लगाएं और कम से कम 11 गरीबों को प्रसाद बांटें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि से सातवें भाव में बुध का यह गोचर होगा. कुंभ राशि वालों को प्रोफेशन के क्षेत्र में संभलकर और धैर्य से कार्य करने की आवश्यकता होगी. अगर आप जॉब करते हैं, तो अपने साथ काम करने वाले लोगों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद न बढ़ने दें. वैचारिक मतभेद को बढ़ने से रोकें. लाइफ पार्टनर के साथ भी वैचारिक मतभेद न बढ़े, इसका ख्याल रखें. धैर्य से सोच-समझकर और बुद्धिमानी से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी. धन के लिहाज से समय अनुकूल है. अपने कार्यक्षेत्र में मेहनत करें. चाहे आप जॉब करते हों या बिजनेस, आपको अनुकूल लाभ प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. रुके हुए काम बनेंगे और आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

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उपाय: हर बुधवार गौ माता को चारा खिलाएं. यह आपके लिए शुभ रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि से छठे भाव में बुध का यह गोचर होगा. मीन राशि वालों की इनकम बढ़ेगी. प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी. हालांकि, बेवजह लोन लेने से बचें. किसी से बेवजह विवाद न हो, इसका भी ध्यान रखें. अपने कार्यक्षेत्र में संभलकर काम करें. धैर्य से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी. जो लोग जॉब करते हैं, वे वरिष्ठ अधिकारियों और साथ काम करने वाले लोगों से मतभेद न बढ़ने दें. जो लोग बिजनेस करते हैं, वे व्यापार से जुड़े लोगों के साथ लड़ाई-झगड़े से बचें. यह समय संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का है. सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी.

उपाय: मीन राशि वाले हर बुधवार भगवान गणेश को दूब की माला चढ़ाएं. बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और 11 गरीबों को प्रसाद बांटें. यह आपके लिए शुभ रहेगा.

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