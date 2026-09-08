Baba Bageshwar: कौन डिजाइन करता है बाबा बागेश्वर का कुर्ता? खुद बताया

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के प्रवचन सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. उनकी लच्छेदार भाषा और चटपटे व्यंग्य लोगों को बड़े रास आते हैं. बाबा बागेश्वर हमेशा केसरी, गुलाबी, लाल या पीले रंग के कुर्ते में ज्यादा नजर आते हैं और उनके कुर्ते का डिजाइन भी एकदम अलग रहता है. कुछ दिन पहले ही आज तक पर जब धीरेंद्र शास्त्री से उनके अतरंगी कुर्ते की डिजाइनिंग की बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया.

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बाबा बागेश्वर लाल रंग का कुर्ता पहनकर आज तक के स्टूडियो आए थे, जिस पर हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा छपी हुई थी. जब उनसे पूछा गया कि उनका कुर्ता कौन डिजाइन करता है तो इस पर बाबा बागेश्वर बोले, 'हमारे कुर्ते का कोई फिक्स डिजाइन नहीं है. जो भी श्रद्धा से देकर जाता है, हम पहन लेते हैं. यह उन लोगों को स्नेह और प्रेम है जो हमसे जुड़े हुए हैं. जब हम उनकी लाई हुई पोशाक पहनते हैं तो उनका हृदय बहुत प्रसन्न होता है कि गुरुजी ने इसे पहन लिया.'

इसके बाद बाबा बागेश्वर ने मजाकिया अंदाज में एंकर से कहा कि हम तो कहेंगे कि इंटरव्यू के बाद आप भी ऐसी कोई श्रद्धा दिखाओ. आपको भी यह सौभाग्य मिलना चाहिए कि आपका दिया हुआ कुर्ता किसी संत-महात्मा ने पहना है. हालांकि एंकर ने जब पलटकर कहा है कि हम आपको एक शानदार टी-शर्ट देंगे, तो बाबा बागेश्वर मुस्कुराते हुए बोले कि हम वो टी-शर्ट लेंगे और पहनेंगे भी. उन्होंने एंकर से कहा कि अब आपने कैमरे पर यह बोल दिया है तो देने से मना नहीं कर पाएंगे.

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जींस पहनने पर क्या बोले बाबा बागेश्वर?

इसके बाद बाबा बागेश्वर तंज कसते हुए कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि कल आप जींस की पैंट भी ले आओ और कहो कि इसे पहन लो. हम वो नहीं पहनेंगे. जब एंकर ने पूछा कि जींस की पेंट पहनने में ऐतराज क्या है, तो बाबा बागेश्वर ने उदाहरण देते हुए कहा, 'अगर कोई पुलिसवाला आपके पुलिस की ड्रेस पहनकर न आए तो आप उसे... सबके अपने अपने रूल और ड्रेस कोड होता है. जैसे पुलिस की एक वर्दी है. वैसे ही साधु की भी एक पोशाक है, जिससे लोग समझते हैं कि हम आध्यात्मक के मार्ग पर हैं.'

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