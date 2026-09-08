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बिहार: मदरसे में समोसा-मिठाई खाने के बाद 4 छात्राएं बीमार, 10 साल की बच्ची की मौत

बिहार के सुपौल जिले के एक मदरसे में समोसा और मिठाई खाने के बाद चार छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसमें से 10 वर्षीय अल्फिशा की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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बिहार के सुपौल स्थित इसी मदरसे में छात्रा की मौत हुई है
बिहार के सुपौल स्थित इसी मदरसे में छात्रा की मौत हुई है

बिहार के सुपौल से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मदरसे में समोसा और मिठाई खाने के बाद चार छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. सभी छात्राओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां 10 साल की एक छात्रा की मौत हो गई. घटना सुपौल सदर थाना क्षेत्र के बसबिट्टी वार्ड नंबर-19 स्थित जामिअतुस सालिहात एजुकेशनल ट्रस्ट में संचालित मदरसे की है. पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में मामला फूड प्वाइजनिंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही

छात्रा को उसकी मां ही दे गई थी मिठाई-समोसा!

मदरसा प्रबंधन के अनुसार, परिसर में करीब 60 से 65 छात्राएं रहकर पढ़ाई करती हैं. संस्था पिछले करीब दो वर्षों से चल रही है. बताया गया कि मृत छात्रा अल्फिशा भी करीब इतने ही दिनों से यहां रह रही है. सोमवार को उसकी मां बच्ची से मिलने मदरसे पहुंची थीं. वह बच्ची के लिए मिठाई और समोसा देकर वापस चली गईं. कहा जा रहा है कि इसे खाने के बाद चार छात्राओं की अचानक तबीयत खराब हो गई.

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बीमार होने वाली छात्राओं में आफिया, सहाना खातून, हलीमा सादिया और अल्फिशा शामिल थीं. सभी को तत्काल इलाज के लिए निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान अल्फिशा ने दम तोड़ दिया. मृतका के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मदरसे पहुंची और परिसर का निरीक्षण किया. संचालक खलील रहमान समेत शिक्षकों और अन्य लोगों से पूछताछ की गई. 

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मदरसा संचालक ने बताया सोमवार शाम  मृतक छात्रा की मां बच्ची से मिलने आई थी, इस दौरान बच्ची को समोसा और मिठाई दी थी, जिसके खाने के बाद बच्ची को उल्टी और दस्त होने लगे. सभी को  निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई . 

प्रशासन स्तर पर हो रही मामले की जांच

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सुपौल डीएम सावन कुमार के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय की टीम भी मदरसे पहुंची. अधिकारियों ने संस्था के संचालन से संबंधित दस्तावेज, उपलब्ध सुविधाओं और छात्राओं की आवासीय व्यवस्था की जानकारी जुटाई. यह भी जांच की जा रही है कि संस्था को छात्राओं को आवासीय रूप से रखने की अनुमति है या नहीं और संबंधित नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं.
 

शुरुआती जांच में मामला फूड प्वाइजनिंग का

मौके पर पहुंचे सदर एसडीएम मनोहर कुमार साह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वे एसडीपीओ और थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे. मदरसे में बड़ी संख्या में छात्राएं आवासीय रूप से रह रही हैं. एक छात्रा की मौत हुई है, जबकि दो-तीन अन्य के अस्पताल में इलाजरत होने की जानकारी है. प्रशासन उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला फूड प्वाइजनिंग से जुड़ा लग रहा है, हालांकि घटना की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. 

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मदरसा में  छात्रा की मौत की सूचना पर सुपौल एसपी शरथ आरएस भी मौके पर पहुंचे . पुलिस अधीक्षक ने  बताया कि पुलिस को एक बच्ची की मौत और अन्य बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली है. डॉक्टरों से बातचीत और जांच के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ने का वास्तविक कारण सामने आएगा. पुलिस और प्रशासन सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
 

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