सहारनपुर: कौन है हुदा जरीवाला जिसने CM योगी पर किया विवादित कमेंट? भेजी गई जेल

Uttar Pradesh News: सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हुदा जरीवाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. अधिवक्ता दुष्यंत सिंह की तहरीर पर थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया. आरोप है कि हुदा जरीवाला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सहारनपुर के जिलाधिकारी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी. पुलिस के मुताबिक मामले की जांच सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पोस्ट के आधार पर की जा रही है.

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पुलिस के अनुसार, 7 सितंबर को सपा और कांग्रेस नेताओं के सहारनपुर दौरे के दौरान हुदा जरीवाला सर्किट हाउस पहुंचीं. वहां सुरक्षा व्यवस्था के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कथित तौर पर उनकी पुलिस से बहस और हंगामा हुआ. शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया. पुलिस ने बाद में शांतिभंग की धाराओं में कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया.

गिरफ्तार महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि वह राजनीतिक विश्लेषक है और सऊदी अरब के टीवी चैनल-2 की पूर्व न्यूज़ एंकर, दुबई की पत्रकार, सार्वजनिक वक्ता, बीबीसी लंदन की सह-कलाकार भी है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि हुदा जरीवाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर तहरीर मिली थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है. उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर भ्रामक, भड़काऊ या हिंसा पैदा करने वाली सामग्री पोस्ट न करें. पुलिस के मुताबिक हुदा जरीवाला का स्थानीय निवास सहारनपुर बताया गया है, जबकि उनके मूल निवास की जांच की जा रही है. पुलिस वायरल वीडियो और कथित टिप्पणियों की सत्यता की भी जांच कर रही है.

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एसपी सिटी ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर करें. किसी भी तरह का जो भ्रामक तथ्य है या फिर भड़काऊ भाषण है और या फिर वायलेंस क्रिएट करने वाला कोई पोस्ट है, तो ऐसे पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट ना करें. अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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