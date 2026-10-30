Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 अक्टूबर 2026: आज 30 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 30 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- आश्विन

तिथि

पञ्चमी - 07:24 पी एम तक

षष्ठी

कृष्ण पक्ष पंचमी- अक्टूबर 29 10:10 PM- अक्टूबर 30 07:25 PM

नक्षत्र

मृगशिरा - 09:04 ए एम तक

आर्द्रा

योग

शिव - 08:41 पी एम तक

सिद्ध

कृष्ण पक्ष

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:31 ए एम

सूर्यास्त- 05:38 पी एम

चन्द्रोदय- 09:23 पी एम

चन्द्रास्त- 10:57 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल 10:41 ए एम से 12:05 पी एमRahu Kalam यमगण्ड 02:51 पी एम से 04:14 पी एम

गुलिक काल 07:55 ए एम से 09:18 ए एम विडाल योग 09:04 ए एम से 06:32 ए एम, अक्टूबर 31

वर्ज्य 04:49 पी एम से 06:17 पी एम दुर्मुहूर्त 08:45 ए एम से 09:29 ए एम

बाण रज - 09:21 पी एम से पूर्ण रात्रि तकBaana 12:27 पी एम से 01:11 पी एम

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शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त 04:48 ए एम से 05:40 ए एम प्रातः सन्ध्या 05:14 ए एम से 06:31 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:42 ए एम से 12:27 पी एम विजय मुहूर्त 01:56 पी एम से 02:40 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:38 पी एम से 06:03 पी एम सायाह्न सन्ध्या 05:38 पी एम से 06:55 पी एम

अमृत काल 09:58 पी एम से 11:27 पी एम निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 31

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