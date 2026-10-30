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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 अक्टूबर 2026: आज 30 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 30 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 30 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन

तिथि
पञ्चमी - 07:24 पी एम तक
षष्ठी
कृष्ण पक्ष पंचमी- अक्टूबर 29 10:10 PM- अक्टूबर 30 07:25 PM

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नक्षत्र
मृगशिरा - 09:04 ए एम तक
आर्द्रा

योग
शिव - 08:41 पी एम तक
सिद्ध
कृष्ण पक्ष

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:31 ए एम
सूर्यास्त- 05:38 पी एम
चन्द्रोदय- 09:23 पी एम
चन्द्रास्त- 10:57 ए एम

अशुभ काल
राहुकाल    10:41 ए एम से 12:05 पी एमRahu Kalam    यमगण्ड    02:51 पी एम से 04:14 पी एम
गुलिक काल    07:55 ए एम से 09:18 ए एम    विडाल योग    09:04 ए एम से 06:32 ए एम, अक्टूबर 31
वर्ज्य    04:49 पी एम से 06:17 पी एम    दुर्मुहूर्त    08:45 ए एम से 09:29 ए एम
बाण    रज - 09:21 पी एम से पूर्ण रात्रि तकBaana        12:27 पी एम से 01:11 पी एम

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शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त    04:48 ए एम से 05:40 ए एम    प्रातः सन्ध्या    05:14 ए एम से 06:31 ए एम
अभिजित मुहूर्त    11:42 ए एम से 12:27 पी एम    विजय मुहूर्त    01:56 पी एम से 02:40 पी एम
गोधूलि मुहूर्त    05:38 पी एम से 06:03 पी एम    सायाह्न सन्ध्या    05:38 पी एम से 06:55 पी एम
अमृत काल    09:58 पी एम से 11:27 पी एम    निशिता मुहूर्त    11:39 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 31

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