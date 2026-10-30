Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 अक्टूबर 2026: आज 30 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 30 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन
तिथि
पञ्चमी - 07:24 पी एम तक
षष्ठी
कृष्ण पक्ष पंचमी- अक्टूबर 29 10:10 PM- अक्टूबर 30 07:25 PM
नक्षत्र
मृगशिरा - 09:04 ए एम तक
आर्द्रा
योग
शिव - 08:41 पी एम तक
सिद्ध
कृष्ण पक्ष
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:31 ए एम
सूर्यास्त- 05:38 पी एम
चन्द्रोदय- 09:23 पी एम
चन्द्रास्त- 10:57 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल 10:41 ए एम से 12:05 पी एमRahu Kalam यमगण्ड 02:51 पी एम से 04:14 पी एम
गुलिक काल 07:55 ए एम से 09:18 ए एम विडाल योग 09:04 ए एम से 06:32 ए एम, अक्टूबर 31
वर्ज्य 04:49 पी एम से 06:17 पी एम दुर्मुहूर्त 08:45 ए एम से 09:29 ए एम
बाण रज - 09:21 पी एम से पूर्ण रात्रि तकBaana 12:27 पी एम से 01:11 पी एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त 04:48 ए एम से 05:40 ए एम प्रातः सन्ध्या 05:14 ए एम से 06:31 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:42 ए एम से 12:27 पी एम विजय मुहूर्त 01:56 पी एम से 02:40 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:38 पी एम से 06:03 पी एम सायाह्न सन्ध्या 05:38 पी एम से 06:55 पी एम
अमृत काल 09:58 पी एम से 11:27 पी एम निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 31