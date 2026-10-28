Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 अक्टूबर 2026: आज 28 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 28 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन
तिथि
कृष्ण पक्ष तृतीया- अक्टूबर 28 04:07 AM – अक्टूबर 29 01:06 AM
कृष्ण पक्ष चतुर्थी- अक्टूबर 29 01:07 AM – अक्टूबर 29 10:10 PM
नक्षत्र
कृत्तिका- अक्टूबर 27 03:39 PM – अक्टूबर 28 01:26 PM
रोहिणी- अक्टूबर 28 01:26 PM – अक्टूबर 29 11:11 AM
योग
व्यातीपात- अक्टूबर 27 10:52 AM – अक्टूबर 28 07:18 AM
वरीयान- अक्टूबर 28 07:18 AM – अक्टूबर 29 03:40 AM
परिघ- अक्टूबर 29 03:40 AM – अक्टूबर 30 12:05 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:33 AM
सूर्यास्त- 5:47 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 28 7:31 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 29 9:47 AM
अशुभ काल
राहू- 12:10 PM – 1:34 PM
यम गण्ड- 7:58 AM – 9:22 AM
कुलिक- 10:46 AM – 12:10 PM
दुर्मुहूर्त- 11:48 AM – 12:33 PM
वर्ज्यम्- 03:56 AM – 05:23 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- Nil
अमृत काल- 11:14 AM – 12:41 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:58 AM – 05:46 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 28 01:26 PM- अक्टूबर 29 06:34 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 27 03:39 PM- अक्टूबर 28 01:26 PM
त्रिपुष्कर योग- अक्टूबर 27 03:39 PM- अक्टूबर 28 04:07 AM