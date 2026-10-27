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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 अक्टूबर 2026: आज 27 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 27 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
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पंचांग- 27 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन

तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- अक्टूबर 26 09:41 AM – अक्टूबर 27 07:01 AM
कृष्ण पक्ष द्वितीया [क्षय तिथि]- अक्टूबर 27 07:01 AM – अक्टूबर 28 04:07 AM
कृष्ण पक्ष तृतीया- अक्टूबर 28 04:07 AM – अक्टूबर 29 01:06 AM

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नक्षत्र
भरणी- अक्टूबर 26 05:41 PM – अक्टूबर 27 03:39 PM
कृत्तिका- अक्टूबर 27 03:39 PM – अक्टूबर 28 01:26 PM

योग
सिद्धि- अक्टूबर 26 02:16 PM – अक्टूबर 27 10:52 AM
व्यातीपात- अक्टूबर 27 10:52 AM – अक्टूबर 28 07:18 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:33 AM
सूर्यास्त- 5:48 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 27 6:36 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 28 8:39 AM

अशुभ काल
राहू- 2:59 PM – 4:23 PM
यम गण्ड- 9:22 AM – 10:46 AM
कुलिक- 12:10 PM – 1:35 PM
दुर्मुहूर्त- 08:48 AM – 09:33 AM, 10:54 PM – 11:45 PM
वर्ज्यम्- 02:32 AM – 03:59 AM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM – 12:33 PM
अमृत काल- 11:15 AM – 12:43 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:57 AM – 05:45 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 27 03:39 PM- अक्टूबर 28 01:26 PM 
त्रिपुष्कर योग- अक्टूबर 27 03:39 PM- अक्टूबर 28 04:07 AM

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