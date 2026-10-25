Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 अक्टूबर 2026: आज 25 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 25 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- आश्विन

अमांत- आश्विन

तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी- अक्टूबर 24 01:37 PM- अक्टूबर 25 11:56 AM

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा- अक्टूबर 25 11:56 AM- अक्टूबर 26 09:41 AM

नक्षत्र

रेवती- अक्टूबर 24 08:32 PM- अक्टूबर 25 07:22 PM

अश्विनी- अक्टूबर 25 07:22 PM- अक्टूबर 26 05:41 PM

योग

हर्षण- अक्टूबर 24 08:00 PM- अक्टूबर 25 05:21 PM

वज्र- अक्टूबर 25 05:21 PM- अक्टूबर 26 02:16 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:32 AM

सूर्यास्त- 5:49 PM

चन्द्रोदय- अक्टूबर 25 5:08 PM

चन्द्रास्त- अक्टूबर 26 6:25 AM

अशुभ काल

राहू- 4:24 PM- 5:49 PM

यम गण्ड- 12:10 PM- 1:35 PM

कुलिक- 3:00 PM- 4:24 PM

दुर्मुहूर्त- 04:19 PM- 05:04 PM

वर्ज्यम्- 07:57 AM- 09:28 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM- 12:33 PM

अमृत काल- 05:03 PM- 06:34 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:56 AM- 05:44 AM

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शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 25 07:22 PM- अक्टूबर 26 06:32 AM

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