Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 अक्टूबर 2026: आज 25 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 25 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्दशी- अक्टूबर 24 01:37 PM- अक्टूबर 25 11:56 AM
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा- अक्टूबर 25 11:56 AM- अक्टूबर 26 09:41 AM
नक्षत्र
रेवती- अक्टूबर 24 08:32 PM- अक्टूबर 25 07:22 PM
अश्विनी- अक्टूबर 25 07:22 PM- अक्टूबर 26 05:41 PM
योग
हर्षण- अक्टूबर 24 08:00 PM- अक्टूबर 25 05:21 PM
वज्र- अक्टूबर 25 05:21 PM- अक्टूबर 26 02:16 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:32 AM
सूर्यास्त- 5:49 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 25 5:08 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 26 6:25 AM
अशुभ काल
राहू- 4:24 PM- 5:49 PM
यम गण्ड- 12:10 PM- 1:35 PM
कुलिक- 3:00 PM- 4:24 PM
दुर्मुहूर्त- 04:19 PM- 05:04 PM
वर्ज्यम्- 07:57 AM- 09:28 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM- 12:33 PM
अमृत काल- 05:03 PM- 06:34 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:56 AM- 05:44 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 25 07:22 PM- अक्टूबर 26 06:32 AM