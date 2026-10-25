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आज 25 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आशंकाएं दूर होंगी, कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 October 2026, Scorpio Horoscope Today: सहज रहेंगे.  शुभ संवाद बनाए रखेंगे.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. 

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

आसपास का वातावरण हितप्रद बना रहेगा.  मित्रों का सहयोग पाएंगे.  अवसरों का लाभ उठाएंगे.  सृजनात्मक सोच रखेंगे.  इच्छित सूचनाओं को साझा करेंगे.  शुभ संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा.  कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे.  सुख संवाद एवं सहयोग बढ़ाएंगे.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  वाणिज्य व्यापार में प्रभावी रहेंगे.  सभी से संबंध मधुर बनाए रखेंगे.  यात्रा के अवसर बनेंगे.  करीबियों से सामंजस्य रखेंगे.  प्रियजन को समय और महत्व देंगे.  भेंट वार्ता में सहज रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति संवार पाएगी.  व्यापार में तेजी लाएंगे.  लक्ष्यों को साधेंगे.  वाणिज्यिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे.  विविध प्रयास व्यवस्थित रहेेंगे.  आशंकाएं दूर होंगी.  कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी. 

धन संपत्ति- लाभ के अवसर बढ़ेंगे.  कामकाजी गतिविधियों में पहल बनाए रखेंगे.  अनुबंधों में सफलता बढ़ेगी.  संबंधों में सुधार आएगा.  आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे.  संसाधनों पर ध्यान देंगे. 

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प्रेम मैत्री- प्रियजन के साथ सूचनाएं साझा करेंगे.  एक दूसरे से खुशी बांटेंगे.  अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे.  विवेक से काम लेंगे.  मेहमानों का आगमन रहेगा.  सहयोग साहचर्य के मामले संवरेंगे.  सुख सौख्य बना रहेगा.  संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे.  रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे.  बंधुजनों से करीबी रहेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार में सहज रहेंगे.  शुभ संवाद बनाए रखेंगे.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. 

आज का उपाय: ग्रहों के मुखिया भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.  ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.  सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें.  सक्रियता बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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