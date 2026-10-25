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आज 25 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: सभी का सम्मान रखेंगे, निजी मामलों में धैर्य रखेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 25 October 2026, Cancer Horoscope Today: नियमों पर जोर होगा.  नियंत्रण बनाए रखेंगे.  व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.  घर परिवार पर ध्यान देंगे.  स्वास्थ्य जांच बढ़ाएंगे.  मनोबल ऊंचा रहेगा. 

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cancer horoscope
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भाग्य की मदद से परिणाम बेहतर होंगे.  पेशेवर अवसरों को बल मिलेगा.  कार्यक्षेत्र में लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा.  प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा.  दीर्घकालिक योजनाओं में सक्रियता बनाए रखेंगे.  बड़प्पन बढ़ा हुआ रहेगा.  सूझबूझ व लगन से कार्य करेंगे.  आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा.  निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.  परिवार में सुखद वातावरण रहेगा.  भावनात्मक पक्ष सहज बना रहेगा.  संबंधों का निभाने में संकोच का भाव रहेगा.  भावुकता में निर्णय नहीं लेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्यगत तेजी दिखाएंगे.  पेशेवरों से संबंध बेहतर बनेंगे.  कामकाज में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.  व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे.  विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. 

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा.  सूझबूझ से परिणाम संवरेंगे.  जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं.  लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.  नियमों का पालन करेंगे.  निर्णय लेंगे. 

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सहजता से कार्य करें, उकसावे से बचें

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बढ़ेगा.  आदर स्नेह से संबंध संवारेगे.  रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा.  अपनों के सुख को बढ़ाएंगे.  परिजनों से करीबी बनाए रखेंगे.  विनम्रता से काम लेंगे.  बड़ों की बात ध्यान से सुनें.  जिम्मेदारों से भेंट होंगी.  सभी का सम्मान रखेंगे.  निजी मामलों में धैर्य रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- नियमों पर जोर होगा.  नियंत्रण बनाए रखेंगे.  व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.  घर परिवार पर ध्यान देंगे.  स्वास्थ्य जांच बढ़ाएंगे.  मनोबल ऊंचा रहेगा. 

आज का उपाय: ग्रहों के मुखिया भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.  ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.  सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें.  बहस से बचें.

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शुभ अंक : 2, 7 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

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