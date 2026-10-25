आज 25 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: भरोसा बनाए रखेंगे, लक्ष्य से समझौता नहीं करें

नवीन गतिविधियां बल पाएंगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधन अच्छा रहेगा. सक्रियता से सभी प्रभावित होंग. रचनात्मकता पर जोर बना रहेगा. सहकार की भावना बढ़ेगी. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. आवश्यक कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. जरूरी बातों को अनदेखा न करें. भरोसा बनाए रहें.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज का स्तर बेहतर रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. व्यापार में सजगता रखेंगे. पेशेवर सहायक रहेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- कामकाजी स्थितियां अनुकूल रहेंगी. लक्ष्य पर जोर बना रहेगा. लाभ कें प्रतिशत में आगे होंगे. प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे. पेशेवर मामलों में फोकस रखेंगे. नियम पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में मिठास रहेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. लोगों को जोड़ने की कोशिश रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. प्रेम स्नेह का पक्ष सबल रहेगा. परिजनों का समर्थन पाएंगे. रिश्तेदारों का सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका भरोसा बनाए रखेंगे. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर जोर रखें. व्यवस्थागत विषयों को बढ़ावा मिलेगा.

आज का उपाय: ग्रहों के मुखिया भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. उत्साह बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग : केसरिया

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