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आज 25 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: वचन वादा निभाएं, वरिष्ठों से सलाह लें

Aaj ka Dhanu Rashifal 25 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: प्रेम स्नेह में सहजता रहेगी.  आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे.  मन की कह पाएंगे.  प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.  अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे. 

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sagittarius horoscope
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घर परिवार में अधिक समच देंगे.  खुशियों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे.  कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण मामले गति लेंगे.  निजी गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी.  बड़ों के प्रति आदर स्नेह बनाए रखें.  शासन सत्ता से लाभ बढ़त पर रहेगा.  विविध कार्यों  से जुड़ेंगे.  पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे.  रीति नीति पर अमल रखेंगे.  तर्कशील बने रहेंगे. योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी.  आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.  इच्छित माहौल बना रहेगा.  परिवार से तालमेल बनाए रखें. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में संवार बढे़गी.  पेशेवर मामलों में अनुकूलन रहेगा.  सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.  संपर्क संवाद अच्छा रहेगा.  व्यवस्था को मजबूती देंगे.  उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिकी बल पाएगी.  लाभ संवार पर रहेगा.  नौकरीपेशा के लिए अवसर बढ़ेंगे.  योजना से कार्य करेंगे.  व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.  भेंट मिल सकती है.  आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. 

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में धैर्य दिखाएं.  जिद व अहंकार मे नहीं आएं.  पारिवारिक मामले सुखद रहेंगे. सरलता से बात रखें.  प्रेम स्नेह में सहजता रहेगी.  आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे.  मन की कह पाएंगे.  प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.  अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस रहेगा.  व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा.  वचन वादा निभाएं.  वरिष्ठों से सलाह लें. रुटीन संवारें.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. 

आज का उपाय: ग्रहों के मुखिया भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.  ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.  सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें.  आशंका से बचें. 

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शुभ अंक : 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग : सनराइज

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