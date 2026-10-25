Aaj ka Rashifal 25 अक्टूबर 2026: मिथुन राशि वाले पैसा उधार लेकर खर्च न करें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष

कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. जीवनसाथी की सलाह से फैसले करें. आप आज किसी काम में व्यस्त रहेंगे. आपका सम्मान और बढ़ेगा. जमीन संबंधी झगड़े का निपटारा होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- किसी गरीब को लाल फल दान करें



वृष

नई योजना बनाने का समय है. परिवार से सहयोग मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा से लाभ होगा. व्यर्थ के विवाद से दूर रहें. क्रोध को अपने पर हावी ना होने दें. व्यापार में हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

मिथुन

हर काम सावधानी से करें. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. शुभ कार्यों में मन लगेगा. खर्च ज्यादा रहेंगे. परिवार के लोगों से पैसा उधार लेकर खर्च ना करें. व्यापार में ध्यान देने का समय है.

जरूरी टिप- तेजी से काम करें

शुभ रंग- हल्का पीला

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कर्क

अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें. कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर करें. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. मान-सम्मान बढ़ेगा. किसी काम को लेकर किसी से उम्मीद लगा कर ना बैठे रहें. व्यापार से संबंधित काम बनेंगे.

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जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें



सिंह

किसी बात को लेकर चिंता रहेगी. आज अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें. विरोधी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. आपकी योजनाएं सफल होंगी. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में उन्नति का समय है.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय-किसी गरीब को गुड़ का दान करें

कन्या

प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला जल्दबाजी में ना करें. सुख के साधन बढ़ेंगे. जीवनसाथी की ओर से खुशी मिलेगी. विरोधी आपकी प्रगति में रुकावटें लाने का प्रयास करेंगे, सावधान रहें. जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं



तुला

मन उत्साहित रहेगा. धन लाभ का योग है. परिवार में प्रेम बढ़ेगा. गर्म स्वभाव का प्रदर्शन ना करें. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

वृश्चिक

किसी बात को लेकर ज्यादा चिंता ना करें. अपने काम पर ध्यान लगाना होगा. परिवार से सपोर्ट मिलेगा. निवेश के मामले में सावधानी बरतें. लोगों से संपर्क बढ़ेगा. विदेश से संबंधित व्यापार से लाभ होगा.

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जरूरी टिप- सेहत को लेकर सावधान

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

धनु

मित्रों से मुलाकात होगी. किसी नई योजना पर चर्चा होगी. सुख-सुविधाओं में खर्च बढ़ेगा. धन संबंधी लेन-देन में सावधानी बरतें. परिवार की समस्याओं का समाधान होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग-गुलाबी

उपाय- भगवान सूर्य को जल अर्पित करें

मकर

भाग्य का साथ मिलेगा. मन में किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी. उतावलापन आपके काम बिगाड़ सकता है. अपने परिवार वालों से कोई बात ना छुपाएं. अपने बजट को ध्यान में रख कर पैसे खर्च करें. व्यापार में लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

कुंभ

लंबी दूरी की यात्रा से बचें. मित्रों से सहयोग मिलेगा. परिवार में सुख बढ़ेगा. लोगों को खुश रखने का प्रयास करें. अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा. कर्ज लेकर व्यापार में पैसा ना लगाएं.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- चीटिंयों को आटा में गुड़ मिलाकर खिलाएं

मीन

किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें. धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा. सुख के साधनों पर धन खर्च होगा. परिवार वालों के साथ घूमने जाएंगे. अपना खान-पान ना बिगड़ने दें. व्यापार .के मामलों में जल्दबाजी ना करें

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