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आज 25 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: अपनों को सरप्राइज करेंगे, परिजनों का ख्याल रखेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 25 October 2026, Libra Horoscope Today: परिवार में सबका ख्याल रखेंगे.  आत्मसम्मान से समझौता न करें.  व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.  स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं.  मनोबल बढ़ाए रखें. 

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libra horoscope
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मेहनत से व्यापार को दिशा देने में सहज होंगे.  कार्यों  में आगे बढ़ते रहेंगे.  कला कौशल को बल मिलेगा.  योजनाओं में सक्रियता लाएंगे.  लक्ष्यों को समय से पूरा करने का प्रयास होगा.  करियर व्यापार में सहजता रहेगीै.  भेंट वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे.  सेवाक्षेत्र के विषयों में रुचि बढ़ेगी.  संस्थागत मामले पक्ष में बनेंगे.  सौदे समझौते गति लेंगे.  स्वास्थ्य का ध्यान रखें.  परिश्रम से जगह बनाएंगे.  कर्मठता बढे़गी.  लंबित कार्यों  को गति देंगे.  विपक्ष की ओर से आशंकाएं बनी रहेगी. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में उतावली से बचें.  लेनदेन में सहजता दिखाएं.  करियर व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखें. सहकार सहयोग की कोशिश बनी रहेगी.  स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें.  निरंतरता बढ़ाएं. 

धन संपत्ति- वाणिज्यिक विषय अपेक्षित रहेंगे.  लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा.  धनधान्य के मामलों में जोखिम न उठाएं.  परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे.  वरिष्ठों से भेंट होंगी.  सेवाकार्यों  में रुचि बढ़ाएं. 

प्रेम मैत्री- रिश्तों के अनुकूलन के प्रयास बनाए रहेंगे.  परिजनों का साथ सहयोग रहेगा.  सभी प्रभावित होंगे.  साथियों का समर्थन रहेगा.  मन के मामले संवार पर रहेंगे.  अपनों को सरप्राइज करेंगे.  परिजनों का ख्याल रखेंगे.  रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे.  आसपास का वातावरण सहज रहेगा.

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 स्वास्थ्य मनोबल- परिवार में सबका ख्याल रखेंगे.  आत्मसम्मान से समझौता न करें.  व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.  स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं.  मनोबल बढ़ाए रखें. 

आज का उपाय: ग्रहों के मुखिया भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.  ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.  सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें.  विनम्र बने रहें. 

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : स्फटिक समान

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