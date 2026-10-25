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आज 25 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: सहकारिता बढ़ेगी,  जिम्मेदारी से कार्य करेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 25 October 2026, Capricorn Horoscope Today: सहकारिता बढ़ेगी.  जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.  सहयोग समर्थन रखेंगे.  सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे.  मनोबल रखेंगे. भ्रमण पर जा सकते हैं. 

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

सामाजिक कार्यों में समय देंगे.  व्यक्तिगत संबंधों को संवारेंगे.  कार्य विस्तार के मामलों को साधेंगे.  लक्ष्य पाने की कोशिश होगी.  कला कौशल को बल मिलेगा.  सभी मामलों में शुभ परिणाम पाएंगे.  करियर व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा.  सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे.  वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे.  उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.  सहजता से परिणाम संवारेंगे.  प्रबंधन क्षमता का भरपूर लाभ उठाएंगे.  व्यावसायिक कार्यों  को साधेंगे.  भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में तेजी रहेगी.  सक्रियता बनाए रखेंगे.  लाभ का स्तर अच्छा रहेगा.  जिम्मेदारी निभाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.  व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे.  वाणिज्यिक सफलता पाएंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयास संवार पर रहेंगे.  लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.  आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा.  लंबित मामलों में सक्रियता आएगी.  लाभ में वृद्धि होगी.  अधिकारियों से भेंट होगी. 

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लक्ष्य पर ध्यान देंगे,  व्यक्तित्व संवारेंगे

प्रेम मैत्री- सहकारिता पर जोर होगा.  भेंट चर्चा बनाए रखेंगे.  मन से मजबूत स्थिति बनाए रहेंगे.  संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे.  मित्र उत्साह बनाए रहेंगे.  आदरभाव में वृद्धि होगी.  सहयोग की भावना बढे़गी.  प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  प्रियजन से भेंट होगी.  भ्रमण पर जा सकते हैं. 

स्वास्थ्य मनोबल- सहकारिता बढ़ेगी.  जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.  सहयोग समर्थन रखेंगे.  सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे.  मनोबल रखेंगे. 


आज का उपाय: ग्रहों के मुखिया भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.  ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.  सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें.  व्यवस्था बनाए रखें. 

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शुभ अंक : 7, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहंआ

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