Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 22 अक्टूबर 2026: आज 22 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 22 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत - 1948, पराभव

पूर्णिमांत - आश्विन

अमांत - आश्विन

तिथि

शुक्ल पक्ष एकादशी- अक्टूबर 21 02:12 PM- अक्टूबर 22 02:48 PM

शुक्ल पक्ष द्वादशी- अक्टूबर 22 02:48 PM- अक्टूबर 23 02:36 PM

नक्षत्र

शतभिषा - अक्टूबर 21 07:47 PM- अक्टूबर 22 08:49 PM

पूर्वभाद्रपदा - अक्टूबर 22 08:49 PM- अक्टूबर 23 09:03 PM

योग

वृद्धि - अक्टूबर 22 12:32 AM- अक्टूबर 22 11:39 PM

ध्रुव - अक्टूबर 22 11:39 PM- अक्टूबर 23 10:08 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:30 AM

सूर्यास्त - 5:51 PM

चन्द्रोदय - अक्टूबर 22 3:23 PM

चन्द्रास्त - अक्टूबर 23 3:28 AM

अशुभ काल

राहू - 1:36 PM- 3:01 PM

यम गण्ड - 6:30 AM- 7:55 AM

कुलिक - 9:21 AM- 10:46 AM

दुर्मुहूर्त - 10:17 AM- 11:03 AM, 02:50 PM- 03:35 PM

वर्ज्यम् - 03:16 AM- 04:53 AM

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शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:48 AM- 12:34 PM

अमृत काल - 01:21 PM- 03:02 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:54 AM- 05:42 AM

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