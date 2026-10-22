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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 22 अक्टूबर 2026: आज 22 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 22 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 22 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - आश्विन

तिथि
शुक्ल पक्ष एकादशी- अक्टूबर 21 02:12 PM- अक्टूबर 22 02:48 PM
शुक्ल पक्ष द्वादशी- अक्टूबर 22 02:48 PM- अक्टूबर 23 02:36 PM

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नक्षत्र
शतभिषा - अक्टूबर 21 07:47 PM- अक्टूबर 22 08:49 PM
पूर्वभाद्रपदा - अक्टूबर 22 08:49 PM- अक्टूबर 23 09:03 PM

योग
वृद्धि - अक्टूबर 22 12:32 AM- अक्टूबर 22 11:39 PM
ध्रुव - अक्टूबर 22 11:39 PM- अक्टूबर 23 10:08 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:30 AM
सूर्यास्त - 5:51 PM
चन्द्रोदय - अक्टूबर 22 3:23 PM
चन्द्रास्त - अक्टूबर 23 3:28 AM

अशुभ काल
राहू - 1:36 PM- 3:01 PM
यम गण्ड - 6:30 AM- 7:55 AM
कुलिक - 9:21 AM- 10:46 AM
दुर्मुहूर्त - 10:17 AM- 11:03 AM, 02:50 PM- 03:35 PM
वर्ज्यम् - 03:16 AM- 04:53 AM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:48 AM- 12:34 PM
अमृत काल - 01:21 PM- 03:02 PM
ब्रह्म मुहूर्त - 04:54 AM- 05:42 AM

---- समाप्त ----
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