Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 अक्टूबर 2026: आज 15 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 15 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- आश्विन

अमांत- आश्विन

तिथि

शुक्ल पक्ष पंचमी- अक्टूबर 15 01:13 AM- अक्टूबर 16 03:25 AM

शुक्ल पक्ष षष्ठी- अक्टूबर 16 03:25 AM- अक्टूबर 17 05:54 AM

नक्षत्र

ज्येष्ठा- अक्टूबर 15 04:03 AM- अक्टूबर 16 06:47 AM

सौभाग्य- अक्टूबर 14 08:38 PM- अक्टूबर 15 09:14 PM

शोभन- अक्टूबर 15 09:14 PM- अक्टूबर 16 10:05 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:27 AM

सूर्यास्त- 5:57 PM

चन्द्रोदय- अक्टूबर 15 10:31 AM

चन्द्रास्त- अक्टूबर 15 9:10 PM

अशुभ काल

राहू- 1:38 PM- 3:05 PM

यम गण्ड- 6:27 AM- 7:53 AM

कुलिक- 9:20 AM- 10:46 AM

दुर्मुहूर्त- 10:17 AM- 11:03 AM, 02:53 PM- 03:39 PM

वर्ज्यम्- 10:17 AM- 12:04 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:49 AM- 12:35 PM

अमृत काल- 08:58 PM- 10:45 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:51 AM- 05:39 AM

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