Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 अक्टूबर 2026: आज 15 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 15 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष पंचमी- अक्टूबर 15 01:13 AM- अक्टूबर 16 03:25 AM
शुक्ल पक्ष षष्ठी- अक्टूबर 16 03:25 AM- अक्टूबर 17 05:54 AM
नक्षत्र
ज्येष्ठा- अक्टूबर 15 04:03 AM- अक्टूबर 16 06:47 AM
सौभाग्य- अक्टूबर 14 08:38 PM- अक्टूबर 15 09:14 PM
शोभन- अक्टूबर 15 09:14 PM- अक्टूबर 16 10:05 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:27 AM
सूर्यास्त- 5:57 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 15 10:31 AM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 15 9:10 PM
अशुभ काल
राहू- 1:38 PM- 3:05 PM
यम गण्ड- 6:27 AM- 7:53 AM
कुलिक- 9:20 AM- 10:46 AM
दुर्मुहूर्त- 10:17 AM- 11:03 AM, 02:53 PM- 03:39 PM
वर्ज्यम्- 10:17 AM- 12:04 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:49 AM- 12:35 PM
अमृत काल- 08:58 PM- 10:45 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:51 AM- 05:39 AM