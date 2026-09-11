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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 सितंबर 2026: आज 11 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 11 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 11 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण

तिथि
कृष्ण पक्ष अमावस्या - 08:56 ए एम तक

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नक्षत्र
पूर्वाफाल्गुनी - 01:16 पी एम तक

योग
साध्य - 05:02 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:03 AM
सूर्यास्त- 6:32 PM
चन्द्रास्त- 5:58 पी एम

अशुभ काल
राहू- 10:44 ए एम से 12:18 पी एम
यम गण्ड- 03:24 पी एम से 04:58 पी एम
कुलिक- 07:37 ए एम से 09:11 ए एम
दुर्मुहूर्त- 08:33 ए एम से 09:23 ए एम, 12:42 पी एम से 01:32 पी एम

शुभ काल
अमृत काल- 07:05 ए एम से 08:37 ए एम, 05:49 ए एम, सितम्बर 12 से 07:24 ए एम, सितम्बर 12
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:17 ए एम

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