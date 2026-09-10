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आज 10 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: भूल-चूक बढ़ाने से बचें, खर्च में सजग रहें

Aaj ka Kanya Rashifal 10 September 2026, Virgo Horoscope Today: चर्चा संवाद के लिए समय निकालेंगे. बहस विवाद से बचें. भावनात्मक पक्ष संतुलित बनाए रखें. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा. बात कहने में संकोच बना रहेगा. रिश्तों पर जोर होगा. प्रेम संबंधों में उतावली न दिखाएं.

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virgo horoscope
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आर्थिक खर्च की अधिकता बजट पर दबाव बनाए रख सकती है. लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी बरतें. करियर व्यवसाय की स्थिति सामान्य रहेगी. विदेश. मामलों में हलचल बढ़ेगी. न्यायिक कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. बड़ों का सहयोग रहेगा. अति उत्साह में न आएं. निवेश से जुड़े विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. महत्वपूर्ण कार्यों में जांच पड़ताल बढ़ाएंगे. नियमों का सम्मान करें. बजट पर फोकस बनाए रहें. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन पर नियंत्रण रखें. भूलचूक बढ़ाने से बचें. खर्च में सजग रहें. व्यवसायिक सफलता साधारण रहेगी. विपक्ष से सतर्क रहें. लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रबंधन पर फोकस बढ़ाए. पेपरवर्क पर बल दें. व्यर्थ बातों अनदेखा करें. प्रलोभन में न आएं. प्रदर्शन में सहज रहें. व्यर्थ के दिखावे पर नियंत्रण बढ़ाएं.

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प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है. चर्चा संवाद के लिए समय निकालेंगे. बहस विवाद से बचें. भावनात्मक पक्ष संतुलित बनाए रखें. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा. बात कहने में संकोच बना रहेगा. रिश्तों पर जोर होगा. प्रेम संबंधों में उतावली न दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक विनम्रता बढ़ाएं. तैयारी से आगे बढ़ें. मनोबल ऊंचा बनाए रखें. अनुशासन का ध्यान रखें.यात्रा के अवसर बनेंगे.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. बड़बोले न बनें.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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