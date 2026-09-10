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आज 10 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: मित्रगण समय देंगे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव पााएंगे

Aaj ka Singh Rashifal 10 September 2026, Leo Horoscope Today: शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में स्वतः कमी आएगी. बड़प्पन से काम लेंगे. जीवनस्तर प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. महत्वपूर्ण मामले बनेंगे.

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leo horoscope
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सभी मामलो में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार जोर होगा. लेनदेन में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. परिचित सहायक होंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में स्वतः कमी आएगी. बड़प्पन से काम लेंगे. जीवनस्तर प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. महत्वपूर्ण मामले बनेंगे. आधुनिक मामलों से जुड़ेंगे. विविध कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. सुखद समय का लाभ उठाएंगे. संकोच में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- नवीन विषय बल पाएंगे. रचनात्मकता पर जोर होगा. कला कौशल बढ़ेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.

धन संपत्ति- लाभ अच्छा रहेगा. सहकारिता से काम लेंगे. लेनदेन में सतर्कता बनाए रहेंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी.

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प्रेम मैत्री- सबकी इच्छा का सम्मान करेंगे. मित्रता मजबूत रहेगी. अपनों को आकर्षित करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव पााएंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार बनाए रहेंगे. सामंजस्यता व साझेदारी बढ़त पाएगी. जोखिम के कार्यों में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. बड़ा सोचें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : स्वर्णिम

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