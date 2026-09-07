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आज 7 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: खानपान आकर्षक रहेगा, स्वास्थ्य संवार पाएगा

Aaj ka Kanya Rashifal 7 September 2026, Virgo Horoscope Today: सभी के प्रति आदरभाव रखेंगे. वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सुधार होगा.  

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virgo horoscope
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अधिकारियों व जिम्मेदारों से अपनी बात कह पाएंगे. व्यवस्था पर जोर बनाए रहेंगे. प्रशासनिक पक्ष बल पाएगा. पैतृक कार्यों  में तेजी आएगी. सभी क्षेत्रों में साज संवार बनाए रखेंगे. वित्तीय मामले गति लेंगे. करियर कारोबार में तेजी आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. असहजताएं दूर होंगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. व्यापार पर फोकस रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहेंगे.  

नौकरी व्यवसाय- पद प्रभाव में वृद्धि होगी. योजनाओं में गति बनी रहेगी. पेशेवरता पर फोकस होगा. प्रतिभा योग्यता से उचित जगह बनाएंगे. विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.

 
धन संपत्ति- भवन एवं वाहन से संबंधित विषयों में रुचि दिखाएंगे. आर्थिक प्रबंधन में रुचि बढ़ेगी. संसाधनों से जुड़े मामले हल होंगे. उद्योग व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे. आशंकाएं दूर होंगी.  

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सफलता से उत्साहित रहेंगे, योजनागत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा
मन की बात कह पाएंगे, प्रियजन प्रसन्न रहेंगे

प्रेम मैत्री- करीबियों से उचित संवाद बनाए रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. वातावरण शुभकर रहेगा. परिवारक े संरक्षण का भाव बढ़ेगा. सभी के प्रति आदरभाव रखेंगे. वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सुधार होगा.  

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. मनोबल ऊंचाहोगा. सुख सुविधाएं बढ़ेगी.  

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. सहकार रखें.  
 

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शुभ अंक : 2, 5, 7 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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