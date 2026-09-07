आज 7 सितंबर 2026 तुला राशिफल: सबका ख्याल रखेंगे, बड़प्पन से काम लेंगे

उम्मीद से बेहतर परिणाम बन सकते हैं. वाणिज्यिक मामलों में गति बनाए रखेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. वरिष्ठों का सानिध्य रहेगा. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. सभी का समर्थन रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. पुण्यलाभ में वृद्धि होगी. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. करीबियों का समर्थन बढ़ेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार सुधार पाएगा.

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नौकरी व्यवसाय- सहकारिता से कार्य करेंगे. करियर व्यापार संवारेंगे. पेशेवर मामलों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. आज्ञा अनुपालन बनाए रखेंगे. कामकाज में सुधार आएगा. प्रबंधन पर जोर बढ़ाएंगे.



धन संपत्ति- पारिवारिक संपत्ति के मामले सकारात्मक रहेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सफलता पर बल बना रहेगा. अपेक्षित परिणाम से उत्साहित रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.



प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. भावनात्मक प्रयास बेहतर होंगे. मित्रता को बल मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. सुख साझा करेंगे. मन के मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. संबंधों में सक्रियता आएगी. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका ख्याल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.



आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. मनोबल बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 2, 6, 7 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

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