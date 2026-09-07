आज 7 सितंबर 2026 धनु राशिफल: सजगता बढ़ाएंगे, चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे

टीम के साथ मिलकर कार्य करने में विश्वास बढ़ेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. शुभता बनी रहेगी. सहयोग की भावना बढ़ेगी. खानपान संवार पर रहेगा. विविध कार्यों में तेजी आएगी. उद्योग में सफलता मिलेगी. साझा कोशिशों को बेहतर बनाए रहेंगे. शासन प्रशासन से लाभ बढ़ेगा. कामकाज में सतर्कता बनाए रहेंगे. प्रबंधकीय विषयों को मजबूती देने में मदद मिलेगी. उद्योग कार्यों में शुभ स्थिति बनाए रखेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यों में गति आएगी. करियर संवार पर रहेगा. कारोबार उच्च प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में पहल बढ़ाएंगे. पेशेवर मामले संवार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

धन संपत्ति- लाभ संवार पर जोर होगा. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. लेनदेन में भरोसा बढ़ेगा. अनुबंधों में प्रभावी रहेंगे. लालच प्रलोभन में नहीं आएंगे. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक रिश्ते मजबूत हेंगे. प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रहेंगे. सपरिवार खुशियां बांटेंगे. विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम संबंधों पर जोर रखेंगे. परस्पर स्नेह विश्वास बढेगा. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. साझा मामले गति लेंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.



आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. मित्रता बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 2, 3 और 7

शुभ रंग : भगवा

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