Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 नवंबर 2026: आज 7 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

विक्रम सम्वत 2083 सिद्धार्थी

बृहस्पति संवत्सर

सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक

शक सम्वत 1948 पराभव

रौद्र

गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल

चन्द्रमास कार्तिक - पूर्णिमान्त

प्रविष्टे/गते 21

आश्विन - अमान्त

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तिथि द्वादशी - 10:30 ए एम तक

नक्षत्र हस्त - 04:43 ए एम, नवम्बर 07 तक

त्रयोदशी

चित्रा

योग विष्कम्भ - 04:10 ए एम, नवम्बर 07 तक

तैतिल - 10:30 ए एम तकⓘ

प्रीति

गर - 10:36 पी एम तक

वार शुक्रवार वणिज

पक्ष कृष्ण पक्ष







सूर्योदय 06:37 ए एम

सूर्यास्त 05:33 पी एम

चन्द्रोदय 04:43 ए एम, नवम्बर 07

चन्द्रास्त 03:31 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल 01:27 पी एम से 02:49 पी एम

यमगण्ड 06:36 ए एम से 07:58 ए एम

गुलिक काल 09:20 ए एम से 10:42 ए एम

विडाल योग 03:55 ए एम, नवम्बर 06 से 06:37 ए एम, नवम्बर 07

वर्ज्य 10:49 ए एम से 12:27 पी एम

दुर्मुहूर्त 10:15 ए एम से 10:59 ए एम

बाण मृत्यु - 09:13 पी एम से पूर्ण रात्रि तक



शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त 04:52 ए एम से 05:44 ए एम

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अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:26 पी एम

विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:38 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:33 पी एम से 05:59 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:33 पी एम से 06:52 पी एम

अमृत काल 08:36 पी एम से 10:13 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 07

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