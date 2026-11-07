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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 नवंबर 2026: आज 7 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 7 November 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज 7 नवंबर 2026 का पंचांग

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विक्रम सम्वत    2083 सिद्धार्थी
बृहस्पति संवत्सर     
सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक
शक सम्वत    1948 पराभव
रौद्र
गुजराती सम्वत    2082 पिङ्गल
चन्द्रमास    कार्तिक - पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते    21
आश्विन - अमान्त


तिथि    द्वादशी - 10:30 ए एम तक
नक्षत्र    हस्त - 04:43 ए एम, नवम्बर 07 तक

त्रयोदशी    
चित्रा

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योग    विष्कम्भ - 04:10 ए एम, नवम्बर 07 तक
तैतिल - 10:30 ए एम तकⓘ
प्रीति
गर - 10:36 पी एम तक
वार    शुक्रवार     वणिज
पक्ष    कृष्ण पक्ष 


    


सूर्योदय    06:37 ए एम
सूर्यास्त    05:33 पी एम 
चन्द्रोदय    04:43 ए एम, नवम्बर 07
चन्द्रास्त    03:31 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल    01:27 पी एम से 02:49 पी एम
यमगण्ड    06:36 ए एम से 07:58 ए एम
गुलिक काल    09:20 ए एम से 10:42 ए एम    
विडाल योग    03:55 ए एम, नवम्बर 06 से 06:37 ए एम, नवम्बर 07
वर्ज्य    10:49 ए एम से 12:27 पी एम
दुर्मुहूर्त    10:15 ए एम से 10:59 ए एम
बाण    मृत्यु - 09:13 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
    

शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त    04:52 ए एम से 05:44 ए एम    

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अभिजित मुहूर्त    11:43 ए एम से 12:26 पी एम    
विजय मुहूर्त    01:54 पी एम से 02:38 पी एम
गोधूलि मुहूर्त    05:33 पी एम से 05:59 पी एम    
सायाह्न सन्ध्या    05:33 पी एम से 06:52 पी एम
अमृत काल    08:36 पी एम से 10:13 पी एम    
निशिता मुहूर्त    11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 07

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