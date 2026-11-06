Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 नवंबर 2026: आज 6 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 6 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वादशी- नवंबर 05 10:35 AM- नवंबर 06 10:30 AM
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी- नवंबर 06 10:30 AM- नवंबर 07 10:48 AM
नक्षत्र
हस्त- नवंबर 06 03:55 AM- नवंबर 07 04:43 AM
चित्रा- नवंबर 07 04:43 AM- नवंबर 08 05:52 AM
योग
विष्कुम्भ- नवंबर 06 05:09 AM- नवंबर 07 04:09 AM
प्रीति- नवंबर 07 04:09 AM- नवंबर 08 03:27 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:38 AM
सूर्यास्त- 5:42 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 06 3:44 AM
चन्द्रास्त- नवंबर 06 3:44 PM
अशुभ काल
राहू- 10:47 AM- 12:10 PM
यम गण्ड- 2:56 PM- 4:19 PM
कुलिक- 8:01 AM- 9:24 AM
दुर्मुहूर्त- 08:51 AM- 09:35 AM, 12:32 PM- 01:16 PM
वर्ज्यम्- 12:35 PM- 02:14 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM- 12:32 PM
अमृत काल- 10:30 PM- 12:10 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:03 AM- 05:51 AM