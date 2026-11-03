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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 नवंबर 2026: आज 3 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 3 November 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 3 नवंबर 2026

विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - कार्तिक
अमांत - आश्विन

तिथि
कृष्ण पक्ष नवमी- नवंबर 02 01:10 PM- नवंबर 03 11:54 AM
कृष्ण पक्ष दशमी- नवंबर 03 11:54 AM- नवंबर 04 11:03 AM

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नक्षत्र
मघा - नवंबर 03 03:46 AM- नवंबर 04 03:26 AM
पूर्व फाल्गुनी - नवंबर 04 03:26 AM- नवंबर 05 03:30 AM

योग
शुक्ल - नवंबर 02 12:06 PM- नवंबर 03 09:53 AM
ब्रह्म - नवंबर 03 09:53 AM- नवंबर 04 08:00 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:37 AM
सूर्यास्त - 5:43 PM
चन्द्रोदय - नवंबर 03 12:54 AM
चन्द्रास्त - नवंबर 03 2:03 PM

अशुभ काल
राहू - 2:57 PM- 4:20 PM
यम गण्ड - 9:23 AM- 10:47 AM
कुलिक - 12:10 PM- 1:33 PM
दुर्मुहूर्त - 08:50 AM- 09:34 AM, 10:53 PM- 11:44 PM
वर्ज्यम् - 03:36 PM- 05:11 PM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:48 AM- 12:32 PM
अमृत काल - 01:03 AM- 02:38 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:01 AM- 05:49 AM

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