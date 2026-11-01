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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 नवंबर 2026: आज 1 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 1 November 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज 1 नवंबर 2026 का पंचांग

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पंचांग- 1 नवंबर 2026

विक्रम सम्वत    2083 सिद्धार्थी    बृहस्पति
 संवत्सर    सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक
शक सम्वत    1948 

गुजराती सम्वत    2082 
पिङ्गल चन्द्रमास    
कार्तिक - पूर्णिमान्त 

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तिथि    षष्ठी - 04:57 पी एम तक 
नक्षत्र    आर्द्रा - 07:12 ए एम तक

सप्तमी
पुनर्वसु - 05:39 ए एम, नवम्बर 01 तक
योग    सिद्ध - 05:31 पी एम तक

वणिज - 04:57 पी एम तक
वार    शनिवार
विष्टि - 03:51 ए एम, नवम्बर 01 तक
पक्ष    कृष्ण पक्ष

        
नक्षत्र
नक्षत्र    आर्द्रा - 07:12 ए एम तक
पुनर्वसु - 05:39 ए एम, नवम्बर 01 तक

सूर्योदय    06:32 ए एम
सूर्यास्त    05:37 पी एम
चन्द्रोदय    10:32 पी एम
चन्द्रास्त    11:54 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल    09:18 ए एम से 10:41 ए एम
यमगण्ड    01:28 पी एम से 02:51 पी एम
आडल योग    07:12 ए एम से 05:39 ए एम, नवम्बर 01    
विडाल योग    06:32 ए एम से 07:12 ए एम
गुलिक काल    06:32 ए एम से 07:55 ए एम    
दुर्मुहूर्त    06:32 ए एम से 07:16 ए एम
वर्ज्य    06:25 पी एम से 07:55 पी एम        07:16 ए एम से 08:01 ए एम
बाण    रज - 09:22 पी एम तक
भद्रा    04:57 पी एम से 03:51 ए एम, नवम्बर 01

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शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त    04:49 ए एम से 05:41 ए एम    
अभिजित मुहूर्त    11:42 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त    01:55 पी एम से 02:40 पी एम
गोधूलि मुहूर्त    05:37 पी एम से 06:03 पी एम    
सायाह्न सन्ध्या    05:37 पी एम से 06:54 पी एम
अमृत काल    03:24 ए एम, नवम्बर 01 से 04:54 ए एम, नवम्बर 01    
निशिता मुहूर्त    11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 01
त्रिपुष्कर योग    04:57 पी एम से 05:39 ए एम, नवम्बर 01
रवि योग    07:12 ए एम से 05:39 ए एम, नवम्बर 01

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