Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 नवंबर 2026: आज 1 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 1 नवंबर 2026

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विक्रम सम्वत 2083 सिद्धार्थी बृहस्पति

संवत्सर सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक

शक सम्वत 1948

गुजराती सम्वत 2082

पिङ्गल चन्द्रमास

कार्तिक - पूर्णिमान्त

तिथि षष्ठी - 04:57 पी एम तक

नक्षत्र आर्द्रा - 07:12 ए एम तक

सप्तमी

पुनर्वसु - 05:39 ए एम, नवम्बर 01 तक

योग सिद्ध - 05:31 पी एम तक

वणिज - 04:57 पी एम तक

वार शनिवार

विष्टि - 03:51 ए एम, नवम्बर 01 तक

पक्ष कृष्ण पक्ष



नक्षत्र

नक्षत्र आर्द्रा - 07:12 ए एम तक

पुनर्वसु - 05:39 ए एम, नवम्बर 01 तक

सूर्योदय 06:32 ए एम

सूर्यास्त 05:37 पी एम

चन्द्रोदय 10:32 पी एम

चन्द्रास्त 11:54 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल 09:18 ए एम से 10:41 ए एम

यमगण्ड 01:28 पी एम से 02:51 पी एम

आडल योग 07:12 ए एम से 05:39 ए एम, नवम्बर 01

विडाल योग 06:32 ए एम से 07:12 ए एम

गुलिक काल 06:32 ए एम से 07:55 ए एम

दुर्मुहूर्त 06:32 ए एम से 07:16 ए एम

वर्ज्य 06:25 पी एम से 07:55 पी एम 07:16 ए एम से 08:01 ए एम

बाण रज - 09:22 पी एम तक

भद्रा 04:57 पी एम से 03:51 ए एम, नवम्बर 01

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शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त 04:49 ए एम से 05:41 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:42 ए एम से 12:27 पी एम

विजय मुहूर्त 01:55 पी एम से 02:40 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:37 पी एम से 06:03 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:37 पी एम से 06:54 पी एम

अमृत काल 03:24 ए एम, नवम्बर 01 से 04:54 ए एम, नवम्बर 01

निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 01

त्रिपुष्कर योग 04:57 पी एम से 05:39 ए एम, नवम्बर 01

रवि योग 07:12 ए एम से 05:39 ए एम, नवम्बर 01

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