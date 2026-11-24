राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की आतंकी साजिश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और दो अन्य बमों की बरामदगी की शुरुआती जांच में पाकिस्तान से RDX भेजे जाने के संकेत मिले हैं. दोनों बरामद बमों की प्रारंभिक फोरेंसिक जांच में विस्फोटक RDX होने के सबूत मिले हैं.

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अब इस पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपे जाने की तैयारी है. रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की इस साजिश में सीमा पार से कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियां मामले को गंभीरता से ले रही हैं.

इस मामले में राजस्थान ATS ने महाकदीप कौर नाम की महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया था. दोनों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि भारत में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश के लिए पाकिस्तान से RDX की खेप भेजी गई थी.

जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि विस्फोटक भारत तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे. इस नेटवर्क में सीमा पार बैठे लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.

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जांच में सामने आए शुरुआती इनपुट के मुताबिक, महाकदीप कौर को पाकिस्तान में बैठे ISI एजेंट ने कथित तौर पर पहले प्यार के जाल में फंसाया. इसके बाद उसे पैसों का लालच देकर रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया.

एजेंसियों को शक है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर का हाथ था, जो भारत में अपने नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधि को अंजाम दिलवाना चाहता था. अब NIA जांच में इस कथित हैंडलिंग, फंडिंग और विस्फोटक सप्लाई से जुड़े पूरे नेटवर्क की पड़ताल करेगी.



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