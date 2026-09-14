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बिरयानी के विज्ञापन में भगवान गणेश की तस्वीर... बवाल के बाद दुकानदार गिरफ्तार

एक बिरयानी दुकान के बाहर लगे विज्ञापन में भगवान गणेश को बिरयानी खाते हुए दिखाने पर विवाद खड़ा हो गया. तमिलनाडु में शिकायतकर्ता ने शिकायत करते हुए तस्वीर को अपमानजनक बताया है. उन्होंने हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया.

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बैनर में भगवान गणेश की बिरयानी खाती हुई लगाई गई तस्वीर पर विवाद खड़ा हो गया है. (Photo-ITG)
बैनर में भगवान गणेश की बिरयानी खाती हुई लगाई गई तस्वीर पर विवाद खड़ा हो गया है. (Photo-ITG)

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बिरयानी की दुकान के एक विज्ञापन को लेकर विवाद हो गया. दरअसल, दुकान के बाहर लगे बैनर में भगवान गणेश की तस्वीर दिखाई गई थी. तस्वीर में भगवान गणेश को बिरयानी खाते हुए दिखाया गया था. इसे लेकर एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस तस्वीर से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर बिरयानी दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान जयंथ (30) के रूप में हुई है. पुलिस ने रविवार को उसे गिरफ्तार किया. मामले की जांच अभी जारी है.

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नरसिंगनल्लूर निवासी सेल्वराज (42) ने शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि बिरयानी की दुकान के बाहर लगाए गए बैनर में भगवान गणेश की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था.

शिकायत के मुताबिक, तस्वीर में भगवान गणेश को बिरयानी खाते हुए दिखाया गया था. सेल्वराज ने इसे भगवान गणेश के प्रति अपमानजनक बताया. उनका आरोप था कि इस तस्वीर से हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने बैनर और उससे जुड़े मामले की जानकारी जुटाई. इसके बाद दुकान के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई.

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पुलिस ने रविवार को दुकान के मालिक जयंथ को गिरफ्तार कर लिया.  पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बैनर किसने तैयार कराया था और इसे दुकान के बाहर कब लगाया गया था.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बैनर में भगवान गणेश की तस्वीर का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया था. मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: 'ब्रालेट छोटी सी चीज थी' कृति सेनन के राखी विज्ञापन पर बोलीं कंगना रनौत, राहुल गांधी पर साधा निशाना

फिलहाल पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और बैनर से जुड़े तथ्यों की पुष्टि कर रही है. इस घटना के बाद इलाके में धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
 

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