कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में हलवाई हरिशंकर बाजपेई की अपने घर के दरवाजे के पास खुले नाले में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना उस समय हुई जब वह घर के बाहर बैठे थे और हल्की झपकी आने के कारण नाले में जा गिरे. आसपास मौजूद लोग दूर से यह सब देखते रहे, लेकिन किसी ने न तो उन्हें निकाला और न ही नगर निगम को सूचना दी. बाद में बाजार से लौटी पत्नी और बेटी ने उन्हें नाले में देखा, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने उनका शव बाहर निकाला.

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झपकी आने से खुले नाले में गिरे हरिशंकर

मिली जानकारी के मुताबिक, हरिशंकर बाजपेई पेशे से हलवाई थे और अपने घर के दरवाजे के पास बैठे हुए थे. इसी दौरान उन्हें हल्की सी झपकी आई और संतुलन बिगड़ने से वह पास ही खुले नाले में गिर गए. यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है.

देखते रहे लोग, किसी ने नहीं बढ़ाया मदद का हाथ

इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात लोगों की संवेदनहीनता रही. जब हरिशंकर नाले में गिरे, तो आसपास मौजूद लोग दूर से देखते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने या बाहर निकालने की कोशिश नहीं की. यहां तक कि किसी ने नगर निगम को भी इसकी सूचना देना जरूरी नहीं समझा.

बाजार से लौटी पत्नी और बेटी तो चला पता

हादसे के वक्त हरिशंकर की पत्नी और बेटी घर पर नहीं थीं और बाजार गई हुई थीं. जब वे बाजार से वापस लौटीं, तो उन्होंने हरिशंकर को नाले में गिरा देखा. इसके बाद सूचना दी गई और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची. जब टीम ने उन्हें बाहर निकाला, तो उनकी मौत हो चुकी थी.

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परिजनों ने उठाए सवाल, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा

मृतक की साली ने कहा कि अगर नाला खुला न होता और समय रहते लोग उन्हें निकाल लेते, तो जान बच सकती थी. वहीं, एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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