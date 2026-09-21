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मासूम को छांव में सुलाकर, रोते हुए ट्रेन के आगे कूद गई मां... कलेजा चीर देगी 33 साल की भावना और 6 महीने के आर्यन की कहानी

Rajasthan Jalor Train Incident: जालोर में 33 वर्षीय महिला भावना ने 6 महीने के बेटे को पेड़ की छांव में बैठाकर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी. बच्चा सुरक्षित, पुलिस जांच जारी. पूरी खबर पढ़ें...

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रेलवे ट्रैक पर महिला का शव, पास खेलता रहा मासूम.(Photo:ITG)
रेलवे ट्रैक पर महिला का शव, पास खेलता रहा मासूम.(Photo:ITG)

राजस्थान के जालोर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 33 वर्षीय महिला ने अपने छह महीने के मासूम बेटे को रेलवे ट्रैक के पास छोड़ने के बाद ट्रेन के आगे छलांग लगा दी. ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका छह महीने का बच्चा सुरक्षित मिला. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

घटना रविवार दोपहर करीब 12:15 बजे बागरा और जागनाथ रेलवे स्टेशन के बीच की है. मृतका की पहचान भागली सिंघलान गांव निवासी भावना (33), पत्नी डूंगाराम मेघवाल के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, महिला सुबह घर से अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में इलाज कराने की बात कहकर निकली थी.

बेटे को साथ लेकर निकली थी, लेकिन रास्ते में उठाया कदम

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कोतवाली थाने के एएसआई मांगीलाल के अनुसार, भावना की तबीयत खराब थी. रविवार सुबह करीब 9 बजे वह अपने छह महीने के बेटे आर्यन को साथ लेकर घर से निकली थी. परिजनों को बताया गया था कि वह हॉस्पिटल जाकर उपचार करवाएगी.

लेकिन करीब तीन घंटे बाद बागरा और जागनाथ रेलवे स्टेशन के बीच महिला ने अपने बेटे को रेलवे ट्रैक से कुछ दूरी पर स्थित नीम के पेड़ की छांव में बैठा दिया. इसके बाद वह रेलवे ट्रैक की तरफ गई और साबरमती से जोधपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी.

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ट्रेन की चपेट में आने से महिला के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, नीम के पेड़ के नीचे बैठा छह महीने का मासूम सुरक्षित मिला.

मासूम को नहीं पता, मां उसे हमेशा के लिए छोड़ गई

घटना की सबसे दर्दनाक तस्वीर यह रही कि जिस छह महीने के बच्चे को मां अपने साथ घर से लेकर निकली थी, वही बच्चा कुछ देर बाद रेलवे ट्रैक के पास अकेला मिला. मासूम को घटना की जानकारी तक नहीं थी. पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद किया और परिजनों को सूचना दी.

शव को मॉर्च्यूरी में रखवाया, जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना के बाद रेलवे कर्मचारियों ने शव को जागनाथ रेलवे स्टेशन पहुंचाया. इसके बाद शव को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया. पुलिस ने शव को जालोर के सामान्य चिकित्सालय की मॉर्च्यूरी में रखवाया है.

परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

आखिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम?

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि भावना ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया? पुलिस के अनुसार, अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. महिला की पारिवारिक परिस्थितियों और घटना से पहले की स्थिति को लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है.

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छह महीने के मासूम को छोड़कर महिला का यूं चले जाना परिवार के लिए कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है. पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा कि इस दर्दनाक घटना के पीछे आखिर क्या वजह थी. 

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