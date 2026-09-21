Homemade Honey: बाजार से महंगा और मिलावटी शहद खरीदना छोड़ें, बिना मधुमक्खी किचन की 3 चीजों से बनाएं शुद्ध वीगन हनी

Homemade Honey: कई लोगों को सुबह के नाश्ते में टोस्ट से लेकर रात के दूध में भी शहद का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. बाजार में मिलने वाले ज्यादातर शहद में चीनी की चाशनी, सिरप और प्रिजर्वेटिव्स की मिलावट होती है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है.

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इसके अलावा, जो लोग शुद्ध शाकाहारी या वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, वो मधुमक्खियों से मिलने वाले शहद का सेवन नहीं करते. ऐसे में अगर आप भी 100% शुद्ध, केमिकल-फ्री और सस्ता विकल्प ढूंढ रहे हैं तो बिना किसी मधुमक्खी के अपनी रसोई में रखी केवल 3 चीजों से असली शहद जैसा स्वाद और गाढ़ापन देने वाला वीगन हनी बना सकते हैं. इसका रंग, महक और स्वाद बिल्कुल मधुमक्खी के शहद जैसा ही होता है.

सामग्री:

सेब का रस - 1 कप (ताजा या डिब्बा बंद)

चीनी - 1 कप

नींबू का रस - 1 बड़ा चम्मच

कैमोमाइल टी बैग या 2-3 लौंग (ऑप्शनल, शहद जैसी महक के लिए)

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

सामग्री को पैन में डालें: एक साफ कड़ाही या पैन में 1 कप सेब का रस और 1 कप चीनी डालें.

उबालें: गैस को मध्यम आंच पर ऑन करें और चम्मच से लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने दें.

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नींबू का रस मिलाएं: जब चीनी पूरी तरह घुल जाए, तो इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालें. (नींबू का रस चीनी के क्रिस्टल बनने से रोकता है और शहद को सालों तक गाढ़ा व चमकदार बनाए रखता है).

धीमी आंच पर पकाएं: अब गैस की आंच धीमी कर दें और मिश्रण को 10-12 मिनट तक पकने दें. अगर आप असली शहद जैसी महक चाहते हैं, तो पकते समय इसमें 1 कैमोमाइल टी बैग या 2 लौंग डाल दें और बाद में निकाल लें.

गाढ़ापन चेक करें: जब मिश्रण का रंग हल्का सुनहरा भूरा हो जाए और यह एक तार की चाशनी जैसा गाढ़ा दिखने लगे, तो गैस बंद कर दें. (ध्यान रखें, ठंडा होने के बाद यह और गाढ़ा होता है).

स्टोर करें: तैयार वीगन हनी को हल्का ठंडा होने दें और फिर किसी साफ कांच की शीशी में भर लें. इसे आप बिना फ्रिज के भी महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

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